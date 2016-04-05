yanyura написав:Igneus, Вы, видимо не заметили в массе новых постов вопрос к вам
Там в судебной практике куча всего против государства Украина)). Там же суды в интересах вороватой, ранее позорно изгнанной коррупционной верхушки ЗСУ. Это не считая многократных ещё довоенных звоночков, когда выискивалась крамола на офицеров ЗСУ, которые там что-то сотворили. Это смаковалось и превозносилось как системность. Тут или казачек, или глубоко оскорбленный армией и государством. В обоих случаях поражение украинской армии будет его личной победой. Upd: О! Это я ещё не успел был прочитать его сегодняшние посты.
Прям каминг-аут у юриста. Апасна это в условиях войны.
Ромасик написав:и телега поднялась
Неуч. Signal. На нем все силовики сидят. Секретную инфо передают. Потом эти смартфоны к рашистам в руки попадают. Лично я и сигналу не верю. Все важное кодируем, передавая по сигналу.
Арестович заявив, що ЗС РФ готується наступати у бік Запоріжжя
Як він повідомив в ефірі каналу Фейгін Live, для цього оупанти сконцентрували сили у Василівці. Він зазначив, що російські війська у Василівці посилено трьома батальйонно-тактичними групами і тепер солдатів РФ у місті більше, ніж місцевих жителів.
yanyura написав:Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (https://bit.ly/38aUisn), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка.
Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.
Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину!