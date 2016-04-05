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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Igneus,
Вы, видимо не заметили в массе новых постов вопрос к вам

:lol: :lol:

Там в судебной практике куча всего против государства Украина)).
Там же суды в интересах вороватой, ранее позорно изгнанной коррупционной верхушки ЗСУ.
Это не считая многократных ещё довоенных звоночков, когда выискивалась крамола на офицеров ЗСУ, которые там что-то сотворили. Это смаковалось и превозносилось как системность.
Тут или казачек, или глубоко оскорбленный армией и государством. В обоих случаях поражение украинской армии будет его личной победой.
Upd:
О! Это я ещё не успел был прочитать его сегодняшние посты.

Прям каминг-аут у юриста. Апасна это в условиях войны.

  Ромасик написав:и телега поднялась

Неуч. Signal.
На нем все силовики сидят. Секретную инфо передают. Потом эти смартфоны к рашистам в руки попадают.
Лично я и сигналу не верю. Все важное кодируем, передавая по сигналу.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:07

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська на Донбасі переважають Збройні сили України у техніці у 20 разів.

Про це він сказав під час розмови в Українському домі в Давосі.

https://suspilne.media/242574-vijska-rf ... zelenskij/

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах на Дніпропетровщині.

Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновлять рух — не зрозуміло.

У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна. Без жертв.

Повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович заявив, що ЗС РФ готується наступати у бік Запоріжжя

Як він повідомив в ефірі каналу Фейгін Live, для цього оупанти сконцентрували сили у Василівці. Він зазначив, що російські війська у Василівці посилено трьома батальйонно-тактичними групами і тепер солдатів РФ у місті більше, ніж місцевих жителів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Часть Донецкой области осталась без газа :(

https://oblgaz.donetsk.ua/mul-novyny-do ... dnoho-hazu

https://krm.gov.ua/u-zv-yazku-z-poshkod ... nogo-gazu/
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:16

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:17

  yanyura написав:Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (https://bit.ly/38aUisn), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка.

Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.

Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину!

Не скажите - они разные(читать по ссылке до конца!!!), может только по документам "Мужчины" а так: https://stars.segodnya.ua/stars/ukraini ... 22181.html
Но умудряются бежать и в плавь, где не то, что мужчина - лошадь не пройдёт.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:52

  yanyura написав:Igneus
Вы, видимо не заметили в массе новых постов вопрос к вам, поэтому спрошу отдельным постом:
- ваш вариант.

Сижу, пью чай. Стучат. Открываю дверь. Входят. Спрашивают:
— Ты за красных или за белых?
— За красных.
— Снимай штаны. Бить будем.
Бьют и уходят.
Сижу, пью чай. Стучат. Открываю дверь. Входят. Спрашивают:
— Ты за красных или за белых?
— За белых.
— Снимай штаны. Бить будем.
Снова бьют и уходят.
Сижу, пью чай. Стучат. Сразу уже снимаю штаны. Затем открываю дверь...
А это соседка пришла чай пить.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 01:19

  Igneus написав:
  yanyura написав:Igneus
Вы, видимо не заметили в массе новых постов вопрос к вам, поэтому спрошу отдельным постом:
- ваш вариант.

Сижу, пью чай. Стучат. Открываю дверь. Входят. Спрашивают:
— Ты за красных или за белых?
— За красных.
— Снимай штаны. Бить будем.
Бьют и уходят.
Сижу, пью чай. Стучат. Открываю дверь. Входят. Спрашивают:
— Ты за красных или за белых?
— За белых.
— Снимай штаны. Бить будем.
Снова бьют и уходят.
Сижу, пью чай. Стучат. Сразу уже снимаю штаны. Затем открываю дверь...
А это соседка пришла чай пить.

Вас понял. В переводе на обычный язык - "Болото, опасающееся высказать свое мнение, т.к. не знает кто победит. Потенциально "Пятая колонна."

А этот анекдот я слышал еще где-то лет 60 назад. Тогда, в младшем школьном возрасте, это было смешно. Только там были не красные и белые, а китайцы, и спрашивали "ты за Мао Цзэ-дуна или против?"
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 02:17

  yanyura написав:Вас понял.

Ничего Вы не поняли.
В 1807 году при заключению Тильзитского договора Талейран дал Наполеону совет: "Штыки хороши всем, государь, кроме одного - на них нельзя сидеть".
За это Наполеон снял Талейрана с поста министра иностранных дел.
Наполеон закончил свою жизнь в 1821 году в ссылке на острове Святой Елены, а Талейран на свободе в 1838 году в своем парижском замке.
Igneus
 
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