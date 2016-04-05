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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 06:29

  Igneus написав:Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе.
https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html


Про "нейтральным государством" читаємо далі -

Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен

https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/
«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Вооруженные силы Турции 26 мая начнут военную операцию против Сирийских демократических сил по расширению 30-километровой зоны безопасности на территории Сирии

Об этом заявил Эрдоган в новом выступлении. Решение будет принято 26 мая, на совете безопасности
GALeon
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