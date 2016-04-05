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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 06:29

  Igneus написав:Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе.
https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html


Про "нейтральным государством" читаємо далі -

Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен

https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/
«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Вооруженные силы Турции 26 мая начнут военную операцию против Сирийских демократических сил по расширению 30-километровой зоны безопасности на территории Сирии

Об этом заявил Эрдоган в новом выступлении. Решение будет принято 26 мая, на совете безопасности
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:51

  alibob написав:
  Igneus написав:Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе.
https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html


Про "нейтральным государством" читаємо далі -

Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен

https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/
«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.

Former US Secretary of State Henry Kissinger, at the World Economic Forum (WEF) at Davos, on Monday, said that Ukraine should give up territory in a bid to find a peace deal. The 98-year-old said that unless negotiations begin, there will be upheavals.

“Ideally, the dividing line should be a return to the status quo ante. Pursuing the war beyond that point would not be about the freedom of Ukraine, but a new war against Russia itself,” Kissinger told the Daily Mail. He added that it would be fatal to forget Russia's position of power in Europe and if the West got swept up in 'mood of the moment'.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy had, in a speech at the WEF said that he would not be willing to meet anyone but Putin to discuss how to end the war. "Parties should be brought to peace talks within the next two months. Ukraine should've been a bridge between Europe and Russia, but now, as the relationships are reshaped, we may enter a space where the dividing line is redrawn and Russia is entirely isolated. We are facing a situation now where Russia could alienate itself completely from Europe and seek a permanent alliance elsewhere. This may lead to Cold War-like diplomatic distances, which will set us back decades. We should strive for long-term peace," Kissinger said.

https://www.theweek.in/news/world/2022/ ... -deal.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:55

Українські стартапери та криптоентузіасти переїжджають до Португалії. Чому їх манить релокація на край Європи

Португалія, населення якої налічує близько 10 млн, офіційно прийняла приблизно 40 000 українських біженців. Реальна цифра більша великою мірою через IT-спеціалістів, що обирають країну для тимчасового прихистку, роботи й інвестицій.
https://forbes.ua/inside/ukrainski-star ... 52022-6043
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:56

Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина – українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана – ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:59

  GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:04

  jump написав:Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина – українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана – ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160


НБУ плакався на днях про 100М$ в день => 3 мільярди в місяць
https://biz.censor.net/news/3343264/nat ... niv_na_den
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