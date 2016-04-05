Igneus написав:Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе. https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html
Про "нейтральным государством" читаємо далі -
Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен
https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/ «8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.
Igneus написав:Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе. https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html
Про "нейтральным государством" читаємо далі -
Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен
https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/ «8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.
Former US Secretary of State Henry Kissinger, at the World Economic Forum (WEF) at Davos, on Monday, said that Ukraine should give up territory in a bid to find a peace deal. The 98-year-old said that unless negotiations begin, there will be upheavals.
“Ideally, the dividing line should be a return to the status quo ante. Pursuing the war beyond that point would not be about the freedom of Ukraine, but a new war against Russia itself,” Kissinger told the Daily Mail. He added that it would be fatal to forget Russia's position of power in Europe and if the West got swept up in 'mood of the moment'. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy had, in a speech at the WEF said that he would not be willing to meet anyone but Putin to discuss how to end the war. "Parties should be brought to peace talks within the next two months. Ukraine should've been a bridge between Europe and Russia, but now, as the relationships are reshaped, we may enter a space where the dividing line is redrawn and Russia is entirely isolated. We are facing a situation now where Russia could alienate itself completely from Europe and seek a permanent alliance elsewhere. This may lead to Cold War-like diplomatic distances, which will set us back decades. We should strive for long-term peace," Kissinger said.
Українські стартапери та криптоентузіасти переїжджають до Португалії. Чому їх манить релокація на край Європи
Португалія, населення якої налічує близько 10 млн, офіційно прийняла приблизно 40 000 українських біженців. Реальна цифра більша великою мірою через IT-спеціалістів, що обирають країну для тимчасового прихистку, роботи й інвестицій. https://forbes.ua/inside/ukrainski-star ... 52022-6043
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
yanyura написав:Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся.
Наоборот они сейчас снижаются - предложения почему-то растут (весь ФБ и телеграмм завален рекламой подобных "услуг"), а спрос почему-то падает (все у кого были деньги видимо уже там) - вот цена и уменьшается на пересечении кривых спроса и предложения.
А что-то до этих статей - так еще действует и статья за проезд в транспорте без маски (15т грн штрафа), и что?
Igneus написав:Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе. https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html
Про "нейтральным государством" читаємо далі -
Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен
https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/ «8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.
Former US Secretary of State Henry Kissinger, at the World Economic Forum (WEF) at Davos, on Monday, said that Ukraine should give up territory in a bid to find a peace deal. The 98-year-old said that unless negotiations begin, there will be upheavals.
“Ideally, the dividing line should be a return to the status quo ante. Pursuing the war beyond that point would not be about the freedom of Ukraine, but a new war against Russia itself,” Kissinger told the Daily Mail. He added that it would be fatal to forget Russia's position of power in Europe and if the West got swept up in 'mood of the moment'. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy had, in a speech at the WEF said that he would not be willing to meet anyone but Putin to discuss how to end the war. "Parties should be brought to peace talks within the next two months. Ukraine should've been a bridge between Europe and Russia, but now, as the relationships are reshaped, we may enter a space where the dividing line is redrawn and Russia is entirely isolated. We are facing a situation now where Russia could alienate itself completely from Europe and seek a permanent alliance elsewhere. This may lead to Cold War-like diplomatic distances, which will set us back decades. We should strive for long-term peace," Kissinger said.
Не всі вільно володіють англійською, тому надам переклад Вашого посилання:
"Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в понеділок заявив, що Україна повинна відмовитися від території в спробі знайти мирну угоду. 98-річний чоловік сказав, що якщо не почнуться переговори, будуть потрясіння.
«В ідеалі лінією розмежування має стати повернення до попереднього статус-кво. Проведення війни за межами цієї точки буде стосуватися не свободи України, а нової війни проти самої Росії», – сказав Кіссінджер Daily Mail. Він додав, що було б фатально забути про владу Росії в Європі, а також якщо б Захід охопив «настрої моменту».
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на ВЕФ заявив, що не хоче зустрічатися ні з ким, крім Путіна, щоб обговорити, як закінчити війну. «Сторони мають бути залучені до мирних переговорів протягом наступних двох місяців. Україна мала бути мостом між Європою та Росією, але тепер, коли відносини змінюються, ми можемо увійти в простір, де лінія розмежування буде перемальована і Росія повністю ізольовано. Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли Росія може повністю відчужувати себе від Європи та шукати постійний союз деінде. Це може призвести до дипломатичних дистанцій, схожих на холодну війну, що відкине нас на десятиліття назад. Ми повинні прагнути до довгострокового миру, ", - сказав Кіссінджер.
На форумі Кіссінджер сказав, що США і Китай повинні намагатися не ставити Тайвань в центр своїх дипломатичних відносин. «Сполучені Штати не повинні шляхом підступу чи поступового процесу розробити щось на кшталт рішення «двох Китаїв», але що Китай продовжить проявляти терпіння, яке було виявлено досі», — сказав він CNBC. Його заява з'явилася після того, як нинішній президент Джо Байден заявив, що США втрутиться у військову справу, якщо Китай вторгнеться на Тайвань."
Так, Кіссінджер сука ще та...
Востаннє редагувалось alibob в Вів 24 тра, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Эти, видимо, тоже из подписантов "петиций", но после ответа Зеленского таковым ( https://www.youtube.com/watch?v=DBwnfDm ... D0%B8.LIVE ), решились действовать по-своему, чтобы "помогать Украине, перечисляя деньги в ее бюджет из-за границы, т.к в Украине у них такие возможности отсутствуют". \\\
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.
Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (https://bit.ly/38aUisn), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка. \\\
Я у курсе. Но тут простой теорвер начинает работать: 3% шанс двинуть кони в окопе или 30% -- минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка...