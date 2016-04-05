Додано: Вів 24 тра, 2022 09:33

Igneus написав: alibob написав: Igneus написав: Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе.

https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html : Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе.



Про "нейтральным государством" читаємо далі -



Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен



https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469108/

«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер. Про "нейтральным государством" читаємо далі -Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.

Former US Secretary of State Henry Kissinger, at the World Economic Forum (WEF) at Davos, on Monday, said that Ukraine should give up territory in a bid to find a peace deal. The 98-year-old said that unless negotiations begin, there will be upheavals.



“Ideally, the dividing line should be a return to the status quo ante. Pursuing the war beyond that point would not be about the freedom of Ukraine, but a new war against Russia itself,” Kissinger told the Daily Mail. He added that it would be fatal to forget Russia's position of power in Europe and if the West got swept up in 'mood of the moment'.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy had, in a speech at the WEF said that he would not be willing to meet anyone but Putin to discuss how to end the war. "Parties should be brought to peace talks within the next two months. Ukraine should've been a bridge between Europe and Russia, but now, as the relationships are reshaped, we may enter a space where the dividing line is redrawn and Russia is entirely isolated. We are facing a situation now where Russia could alienate itself completely from Europe and seek a permanent alliance elsewhere. This may lead to Cold War-like diplomatic distances, which will set us back decades. We should strive for long-term peace," Kissinger said.



https://www.theweek.in/news/world/2022/ ... -deal.html

Не всі вільно володіють англійською, тому надам переклад Вашого посилання:"Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в понеділок заявив, що Україна повинна відмовитися від території в спробі знайти мирну угоду. 98-річний чоловік сказав, що якщо не почнуться переговори, будуть потрясіння.«В ідеалі лінією розмежування має стати повернення до попереднього статус-кво. Проведення війни за межами цієї точки буде стосуватися не свободи України, а нової війни проти самої Росії», – сказав Кіссінджер Daily Mail. Він додав, що було б фатально забути про владу Росії в Європі, а також якщо б Захід охопив «настрої моменту».Президент України Володимир Зеленський під час виступу на ВЕФ заявив, що не хоче зустрічатися ні з ким, крім Путіна, щоб обговорити, як закінчити війну. «Сторони мають бути залучені до мирних переговорів протягом наступних двох місяців. Україна мала бути мостом між Європою та Росією, але тепер, коли відносини змінюються, ми можемо увійти в простір, де лінія розмежування буде перемальована і Росія повністю ізольовано. Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли Росія може повністю відчужувати себе від Європи та шукати постійний союз деінде. Це може призвести до дипломатичних дистанцій, схожих на холодну війну, що відкине нас на десятиліття назад. Ми повинні прагнути до довгострокового миру, ", - сказав Кіссінджер.На форумі Кіссінджер сказав, що США і Китай повинні намагатися не ставити Тайвань в центр своїх дипломатичних відносин. «Сполучені Штати не повинні шляхом підступу чи поступового процесу розробити щось на кшталт рішення «двох Китаїв», але що Китай продовжить проявляти терпіння, яке було виявлено досі», — сказав він CNBC. Його заява з'явилася після того, як нинішній президент Джо Байден заявив, що США втрутиться у військову справу, якщо Китай вторгнеться на Тайвань."Так, Кіссінджер сука ще та...