Тому що виїхали не бідні, а достатньо забезпечені українці. Називати їх "біженцями" не зовсім правильно. В основному це люди які або мають родичів/знайомих/зв'язки за кордоном або мають гроші. Бідося не має можливості виїхати за кордон, максимум це переселитись на "мирну" територію.
Тому що виїхали не бідні, а достатньо забезпечені українці. Називати їх "біженцями" не зовсім правильно. В основному це люди які або мають родичів/знайомих/зв'язки за кордоном або мають гроші. Бідося не має можливості виїхати за кордон, максимум це переселитись на "мирну" територію.
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Мені цікаво було подивитись/послухати це відео... Такі знайомі мені слова - Баштанка(підконтрольна ЗСУ), Снігурівка(нажаль, ще під орками)...
І теж ще було сказані слова, які нам і комбат казав - що потрібно мати втричі більшу силу, щоб йти в наступ... - а покищо, це типу "пінг-понг" (це приблизні слова комбата)
Ну і прикро, що в кінці відео, не дали хоч орієнтовний прогноз кінця війни... а навпаки, сказали, що війна буде довгою/затяжною...
Плять, а я щось себе не підготував до "затяжної війни"...
Тож, треба якось готуватись до того(психологічно) - щоб не знесло дах))
Хоч кінець війні має бути вже наступного місяця!(по моєму колишньому прогнозу/баченні) - тож чекаємо і ПЕРЕМАГАЄМО!!!
«Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць», – порахував Качур.
Нацбанк рахує інакше: вони беруть дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців, згідно з якими з України виїхало 6,4 млн людей.
Тож кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.
Из того же источника. Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно.
Тому що виїхали не бідні, а достатньо забезпечені українці. Називати їх "біженцями" не зовсім правильно. В основному це люди які або мають родичів/знайомих/зв'язки за кордоном або мають гроші. Бідося не має можливості виїхати за кордон, максимум це переселитись на "мирну" територію.
Вы сильно не правы. При той помощи, которая оказывается, например, в Германии, вполне может жить и бедный. Жить, правда, бедно, но не хуже, чем здесь. Правда, возможно, не в отдельной квартире или даже комнате, а в каком-нибудь спортзале, где стоит несколько сотен кроватей. Ну, тут как повезёт.
alibob написав:...... Не всі вільно володіють англійською, тому надам переклад Вашого посилання:
"Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в понеділок заявив, що Україна повинна відмовитися від території в спробі знайти мирну угоду. 98-річний чоловік сказав, що якщо не почнуться переговори, будуть потрясіння.
«В ідеалі лінією розмежування має стати повернення до попереднього статус-кво. .... Так, Кіссінджер сука ще та...
Стоило оставить только это. Остальное, в общем-то, понятно и без него. Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
alibob написав:...... Не всі вільно володіють англійською, тому надам переклад Вашого посилання:
"Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в понеділок заявив, що Україна повинна відмовитися від території в спробі знайти мирну угоду. 98-річний чоловік сказав, що якщо не почнуться переговори, будуть потрясіння.
«В ідеалі лінією розмежування має стати повернення до попереднього статус-кво. .... Так, Кіссінджер сука ще та...
Стоило оставить только это. Остальное, в общем-то, понятно и без него. Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
Тут интересна не столько мысль Кисинджера, сколько выборочность цитирования в исполнении того или иного форумчанина
ЛАД написав:Из того же источника. Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно.
Мало верится в 9 - 12 тыс. грн, только аренда 700-1000евро в месяц. Плюс еще столько же на остальное. У моих около 1500 выходит на 3 (жена и 2 детей). Тут скорее как средняя температура по больнице - 2/3 выехавших живут на пособия и тратят около 0, а 1/3 в обычном режиме 1500 - 3000 в месяц.
Кстати это подтверждается массовым возвращением - из тех 5 беженцев, с которыми жена успела познакомиться в Испании, одни остаются, остальные возвращаются так как за бесплатно их уже не сильно хотят содержать. Так что может и половина беженцев вернуться, но бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе, так как возвращаются в основном те у кого их нет и кто там ничего и не тратил.