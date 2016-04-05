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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1112111311141115>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:50

  jump написав:Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина – українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана – ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160

Тому що виїхали не бідні, а достатньо забезпечені українці.
Називати їх "біженцями" не зовсім правильно. В основному це люди які або мають родичів/знайомих/зв'язки за кордоном або мають гроші.
Бідося не має можливості виїхати за кордон, максимум це переселитись на "мирну" територію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:55

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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:07

  andrijk777 написав:
  jump написав:Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина – українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана – ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160

Тому що виїхали не бідні, а достатньо забезпечені українці.
Називати їх "біженцями" не зовсім правильно. В основному це люди які або мають родичів/знайомих/зв'язки за кордоном або мають гроші.
Бідося не має можливості виїхати за кордон, максимум це переселитись на "мирну" територію.

Ещё один любитель поговорить с газетой :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:08

І знову крок до перевороту думок©

  Schmit написав:
  GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению


Мені цікаво було подивитись/послухати це відео...
Такі знайомі мені слова :wink: - Баштанка(підконтрольна ЗСУ), Снігурівка(нажаль, ще під орками)...

І теж ще було сказані слова, які нам і комбат казав - що потрібно мати втричі більшу силу, щоб йти в наступ...
- а покищо, це типу "пінг-понг" :roll: (це приблизні слова комбата)

Ну і прикро, що в кінці відео, не дали хоч орієнтовний прогноз кінця війни... а навпаки, сказали, що війна буде довгою/затяжною...

Плять, а я щось себе не підготував до "затяжної війни"...

Тож, треба якось готуватись до того(психологічно) - щоб не знесло дах)) :D :mrgreen:

Хоч кінець війні має бути вже наступного місяця!(по моєму колишньому прогнозу/баченні) - тож чекаємо і ПЕРЕМАГАЄМО!!!

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©
(по-іншому, просто бути НЕ може!)
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:25

  jump написав:Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина – українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана – ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160

«Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць», – порахував Качур.

Нацбанк рахує інакше: вони беруть дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців, згідно з якими з України виїхало 6,4 млн людей.

Тож кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.

Из того же источника.
Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:37

  andrijk777 написав:
  jump написав:Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина – українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана – ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160

Тому що виїхали не бідні, а достатньо забезпечені українці.
Називати їх "біженцями" не зовсім правильно. В основному це люди які або мають родичів/знайомих/зв'язки за кордоном або мають гроші.
Бідося не має можливості виїхати за кордон, максимум це переселитись на "мирну" територію.

Вы сильно не правы.
При той помощи, которая оказывается, например, в Германии, вполне может жить и бедный. Жить, правда, бедно, но не хуже, чем здесь. Правда, возможно, не в отдельной квартире или даже комнате, а в каком-нибудь спортзале, где стоит несколько сотен кроватей. Ну, тут как повезёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:42

  alibob написав:......
Не всі вільно володіють англійською, тому надам переклад Вашого посилання:

"Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в понеділок заявив, що Україна повинна відмовитися від території в спробі знайти мирну угоду. 98-річний чоловік сказав, що якщо не почнуться переговори, будуть потрясіння.

«В ідеалі лінією розмежування має стати повернення до попереднього статус-кво.
....
Так, Кіссінджер сука ще та...

Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:45

  ЛАД написав:
  alibob написав:......
Не всі вільно володіють англійською, тому надам переклад Вашого посилання:

"Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в понеділок заявив, що Україна повинна відмовитися від території в спробі знайти мирну угоду. 98-річний чоловік сказав, що якщо не почнуться переговори, будуть потрясіння.

«В ідеалі лінією розмежування має стати повернення до попереднього статус-кво.
....
Так, Кіссінджер сука ще та...

Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.

Тут интересна не столько мысль Кисинджера, сколько выборочность цитирования в исполнении того или иного форумчанина :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:46

  Успіх написав:.....
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©
(по-іншому, просто бути НЕ може!)

Обов'язково!
Але не так швидко, як би бажалось. Нажаль, Ваш прогноз, мабуть, не виправдається.
Успіхів Вам!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Из того же источника.
Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно.

Мало верится в 9 - 12 тыс. грн, только аренда 700-1000евро в месяц. Плюс еще столько же на остальное. У моих около 1500 выходит на 3 (жена и 2 детей). Тут скорее как средняя температура по больнице - 2/3 выехавших живут на пособия и тратят около 0, а 1/3 в обычном режиме 1500 - 3000 в месяц.

Кстати это подтверждается массовым возвращением - из тех 5 беженцев, с которыми жена успела познакомиться в Испании, одни остаются, остальные возвращаются так как за бесплатно их уже не сильно хотят содержать. Так что может и половина беженцев вернуться, но бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе, так как возвращаются в основном те у кого их нет и кто там ничего и не тратил.
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