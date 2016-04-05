slonomag написав:

ЛАД написав: Из того же источника.

Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно. Из того же источника.Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно.

Мало верится в 9 - 12 тыс. грн, только аренда 700-1000евро в месяц. Плюс еще столько же на остальное. У моих около 1500 выходит на 3 (жена и 2 детей). Тут скорее как средняя температура по больнице - 2/3 выехавших живут на пособия и тратят около 0, а 1/3 в обычном режиме 1500 - 3000 в месяц.Кстати это подтверждается массовым возвращением - из тех 5 беженцев, с которыми жена успела познакомиться в Испании, одни остаются, остальные возвращаются так как за бесплатно их уже не сильно хотят содержать. Так что может и половина беженцев вернуться, но бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе, так как возвращаются в основном те у кого их нет и кто там ничего и не тратил.