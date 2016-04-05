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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:49
ЛАД написав:
Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
Путин по вашему для чего 24 февраля начал операцию? Чтоб вернуться вновь на 24 февраля?
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Zebra
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:52
Zebra написав: ЛАД написав:
Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
Путин по вашему для чего 24 февраля начал операцию? Чтоб вернуться вновь на 24 февраля?
вы сейчас с кем разговариваете?
В тексте ЛАДа нет ни слова про то, что Путин на это согласится
в тексте Киссинджера, кстати, тоже.
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juristkostya
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:55
juristkostya написав: Zebra написав: ЛАД написав:
Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
Путин по вашему для чего 24 февраля начал операцию? Чтоб вернуться вновь на 24 февраля?
вы сейчас с кем разговариваете?
В тексте ЛАДа нет ни слова про то, что Путин на это согласится
в тексте Киссинджера, кстати, тоже.
Тогда смысл им обоим обсуждать односторонний отказ от территорий... наступление это не остановит. Путин пока в Киеве власть не изменит, или не принудит к тому, что власть будет назначаться в Москве, не прекратит войну. Потому что независимая Украина после того, что произошло для них уже будет как кость в горле.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:58
Zebra написав:
Тогда смысл им обоим обсуждать односторонний отказ от территорий...
А для чего вообще существует моделирование процессов/ситуаций?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:01
slonomag написав: ЛАД написав:
Из того же источника.
Т.е., исходя из курса 30, тратят в среднем от 9 до 12 тыс. грн. Суммы совсем не фантастические. А если учесть неравномерность распределения, то у большинства получится совсем скромно.
Мало верится в 9 - 12 тыс. грн, только аренда 700-1000евро в месяц. Плюс еще столько же на остальное. У моих около 1500 выходит на 3 (жена и 2 детей). Тут скорее как средняя температура по больнице - 2/3 выехавших живут на пособия и тратят около 0, а 1/3 в обычном режиме 1500 - 3000 в месяц.
Кстати это подтверждается массовым возвращением - из тех 5 беженцев, с которыми жена успела познакомиться в Испании, одни остаются, остальные возвращаются так как за бесплатно их уже не сильно хотят содержать. Так что может и половина беженцев вернуться, но бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе, так как возвращаются в основном те у кого их нет и кто там ничего и не тратил.
Вы, в общем-то, подтвердили мои слова.
Я, правда, думаю, что распределение не такое - за 1500-3000, скорее всего, живёт заметно меньше 1/3. Ну и я писал, что если жить дёшево, то, возможно, придется жить не в отдельной комнате, а в спортзале.
Вашим бесплатное жильё получить не удалось?
Или в Испании такого нет?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:06
Zebra написав: ЛАД написав:
Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
Путин по вашему для чего 24 февраля начал операцию? Чтоб вернуться вновь на 24 февраля?
Результаты войны далеко не всегда такие, как хотелось агрессору (да и вообще участникам).
Гитлер тоже начинал войну не для того, чтобы увидеть красный флаг над Рейхстагом.
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ЛАД
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:13
ЛАД написав: Успіх написав:
.....
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©
(по-іншому, просто бути НЕ може!)
Обов'язково!
Але не так швидко, як би бажалось. Нажаль, Ваш прогноз, мабуть, не виправдається.
Успіхів Вам!
Дякую!
Так і хочеться, щоб тут модератори запустили голосувалку))
Закінчення війни/наша перемога(на вашу думку) буде вже:
1. Наступного місяця?
2. Восени?
3. Взимку?
4. Весна 2023?
5. Влітку 2023?
6. Восени 2023?
7. Ваша думка/варіант?
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