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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11141115111611171118>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:25

Успіх не знаю, що там з голосувалкою, але... Фонд "Повернися живим" робить закупки крил для артбригад на серпень/вересень. Десь на той період Чмут очікує і основні надходження по прийнятому недавно в США ленд-лізному пакету(тому, що начебто 40 лярдів) - ну це в принципі виходить із закону, по якому 60 днів відводиться тільки на налагодження логістики.
Таким чином, можна обережно прогнозувати початок нашого наступу на вересень.
Якщо після цього раптом російський фронт посиплеться(така ймовірність, як на мене, невисока , але й не нульова) - то війна до кінця року мала б закінчитися. Якщо не посиплеться - то за рік.
Але цей прогноз виключає дії нашої влади, яка раптом почала озвучувати втрати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вашим бесплатное жильё получить не удалось?
Или в Испании такого нет?

Да не было такой цели особо, мои даже не спрашивали. Вообще в красном кресте вроде направляют на расселение, но там как повезет. Испания относительно далеко, там вообще беженцев не так уж и много, бОльшая часть осталась в Польше и Германии. Поэтому никакой особой помощи наверное и нет. Красный крест работает в обычном режиме как я понял, талоны на еду какие-то дает, секонд, в общем такое. Поддержки со стороны гос-ва вроде тоже особо нет, типа каких-то 300-500евро в месяц как в других странах. Ну в школу бесплатно пустили, медицина для них вроде как тоже сейчас бесплатно (как минимум педиатр). Но на этом долго не проживешь если с 1 сумкой шмоток приехал и без денег.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:27

  Zebra написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:Тогда смысл им обоим обсуждать односторонний отказ от территорий...

А для чего вообще существует моделирование процессов/ситуаций?

Тупо на такому уровне вообще озвучивать бредовые предложения про отказ от территорий, когда Москва не потерпит, чтоб в Киеве избирали власть, учитывая рост антироссийских настроений. Война по сути до победного конца - любые договоренности - временные как и мински-1,2.
результатами советско-финской войны недовольны обе стороны, но....при этом, обе стороны и не жаждут реванша.
И таких примеров масса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:33

  Zebra написав:
  ЛАД написав:
  Zebra написав:--------------
ЛАД
Стоило оставить только это.
Остальное, в общем-то, понятно и без него.
Но на такое мы можем и согласиться. Так что не такая уж большая сука.
---------------
Путин по вашему для чего 24 февраля начал операцию? Чтоб вернуться вновь на 24 февраля?

Результаты войны далеко не всегда такие, как хотелось агрессору (да и вообще участникам).
Гитлер тоже начинал войну не для того, чтобы увидеть красный флаг над Рейхстагом.

Вот поэтому ничего хорошего не светит, пока натовский флаг над Кремлем не повесят.

Остыньте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:39

  slonomag написав:
  ЛАД написав:Вашим бесплатное жильё получить не удалось?
Или в Испании такого нет?

Да не было такой цели особо, мои даже не спрашивали. Вообще в красном кресте вроде направляют на расселение, но там как повезет. Испания относительно далеко, там вообще беженцев не так уж и много, бОльшая часть осталась в Польше и Германии. Поэтому никакой особой помощи наверное и нет. Красный крест работает в обычном режиме как я понял, талоны на еду какие-то дает, секонд, в общем такое. Поддержки со стороны гос-ва вроде тоже особо нет, типа каких-то 300-500евро в месяц как в других странах. Ну в школу бесплатно пустили, медицина для них вроде как тоже сейчас бесплатно (как минимум педиатр). Но на этом долго не проживешь если с 1 сумкой шмоток приехал и без денег.

Если хотя бы 300 на человека (а не на семью) и бесплатное жильё, то, в общем, прожить не шикуя можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:46

  sashaqbl написав:Успіх не знаю, що там з голосувалкою, але... Фонд "Повернися живим" робить закупки крил для артбригад на серпень/вересень. Десь на той період Чмут очікує і основні надходження по прийнятому недавно в США ленд-лізному пакету(тому, що начебто 40 лярдів) - ну це в принципі виходить із закону, по якому 60 днів відводиться тільки на налагодження логістики.
Таким чином, можна обережно прогнозувати початок нашого наступу на вересень.
Якщо після цього раптом російський фронт посиплеться(така ймовірність, як на мене, невисока , але й не нульова) - то війна до кінця року мала б закінчитися. Якщо не посиплеться - то за рік.
Але цей прогноз виключає дії нашої влади, яка раптом почала озвучувати втрати...

Поставки уже идут. Ленд-лиз в этом плане ничего особо не меняет, просто облегчает для администрации всякие бюрократические процедуры. Так что налаживать логистику не надо. Вопрос больше в том, есть ли готовое оружие или его ещё сделать нужно.
Очень надеюсь на меньшие сроки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:можна обережно прогнозувати початок нашого наступу

я звісно мрію про закінчення війни вже завтра, але нажаль взагалі неможу зрозуміти оптимізму про контрнаступ. спробую пояснити:
а) на даний час перевага орків на деяких напрямах доходить до 5 проти одного (інфо була озвучена від офіційних осіб), а техінки в 20 разів. І то вони несуть великі втрати. Тобто для наступу потрібно армію в 25 разів (!) більшу ніж зараз (щоб забезпечити вже нам перевагу в 5 разів) що рахую абсолютно неможливо
б) для наступу потрібно тисячі танків, артилерії, також ППО, літаки - щоб зберегти нашу армію від значних втрат. а хто нам дасть стільки і коли
в) само реально це давити їх новою зброєю здалеку і створити умови щоб вони самі все кинули і відступили як на півночі
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:55

  Успіх написав:Так і хочеться, щоб тут модератори запустили голосувалку))
Закінчення війни/наша перемога(на вашу думку) буде вже:

Скільки ще триватиме війна?
https://glavcom.ua/allvotes/145.html
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:03

ЛАД звичайно, що йдуть. Але, наскільки я знаю, для повноцінного використання ствольної артилерії нам треба замінити десь 300 стволів, отримали за 3 місяці 100 з гаком, які зараз фактично проходять обкатку на другорядних напрямках. По САУ - думаю, процентів 20 замінили, якщо не менше. РСЗО - боєприпаси є тільки до градів, але питання досі не зрушилось, на жаль.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:03

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Так і хочеться, щоб тут модератори запустили голосувалку))
Закінчення війни/наша перемога(на вашу думку) буде вже:

Скільки ще триватиме війна?
https://glavcom.ua/allvotes/145.html
Зображення
тут главное определиться с выборкой :-)
Мнение начальников генштабов ведущих стран было бы любопытно - но как его выяснить?
Мнение ширнармасс выяснить несложно - но какая его ценность?:-)
juristkostya
 
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