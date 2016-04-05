Додано: Вів 24 тра, 2022 11:25

ЛАД написав: Вашим бесплатное жильё получить не удалось?

Или в Испании такого нет? Вашим бесплатное жильё получить не удалось?Или в Испании такого нет?

Да не было такой цели особо, мои даже не спрашивали. Вообще в красном кресте вроде направляют на расселение, но там как повезет. Испания относительно далеко, там вообще беженцев не так уж и много, бОльшая часть осталась в Польше и Германии. Поэтому никакой особой помощи наверное и нет. Красный крест работает в обычном режиме как я понял, талоны на еду какие-то дает, секонд, в общем такое. Поддержки со стороны гос-ва вроде тоже особо нет, типа каких-то 300-500евро в месяц как в других странах. Ну в школу бесплатно пустили, медицина для них вроде как тоже сейчас бесплатно (как минимум педиатр). Но на этом долго не проживешь если с 1 сумкой шмоток приехал и без денег.