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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:05
Letusrock є сильна перевага на "деяких напрямках". Є значна перевага в артилерії. Але в загальному сили сторін десь плюс мінус рівні - перед війною Росія зібрала 170 БТГ - це десь 130-140 тис.
І для наступу потрібна перевага на ділянці наступу, а не всюди, що росіяни й демонструють, забезпечуючи собі таку перевагу в ключових напрямках.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:13
juristkostya написав:
Мнение начальников генштабов ведущих стран было бы любопытно -
Вас сильно интересует индо-пакистанский или арабо-израильский конфликт? А наш конфликт пипец интересует генштабы всех стран мира, и с утра до вечера с калькуляторами там просчитывают все сценарии. Называется проекция.
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vitaliian
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:20
vitaliian нормальний лікар цікавиться новими дослідженнями в сфері медицини. Нормальний айтішник цікавиться розробками і проектами в своїй сфері. Тому нормальний військовий мав би цікавитися найбільшою(на даний момент) війною 21 століття.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:27
vitaliian написав: juristkostya написав:
Мнение начальников генштабов ведущих стран было бы любопытно -
Вас сильно интересует индо-пакистанский или арабо-израильский конфликт? А наш конфликт пипец интересует генштабы всех стран мира, и с утра до вечера с калькуляторами там просчитывают все сценарии. Называется проекция.
вполне вероятно, что генштабист из Пакистана не скажет ничего ценного по нашей войне. Но
у него, как минимум, есть шансы разобраться и дать адекватный анализ.
В то время, как у кассира АТБ и слесаря водоканала таких шансов нет даже теоретически. Так зачем их опрашивать?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:35
vitaliian написав: juristkostya написав:
Мнение начальников генштабов ведущих стран было бы любопытно -
Вас сильно интересует индо-пакистанский или арабо-израильский конфликт? А наш конфликт пипец интересует генштабы всех стран мира, и с утра до вечера с калькуляторами там просчитывают все сценарии. Называется проекция.
как раз наоборот профи должна сильно интересовать наша война - индо-пакистанский или арабо-изнаильский - это все вялотекущее
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Shaman
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:39
Shaman написав:
как раз наоборот профи должна сильно интересовать наша война
я помню оценки как Киев падёт через 96 часов. Война слишком непредсказуема даже для топовых военных аналитиков, которые всерьёз считали армию рф достойной верхних строчек рейтинга, а в реальной жизни они унитазы воруют.
Все их оценки были математические модели без учета мотивации и местной ментальности. Например, какой слабой властью нужно быть, чтобы преследовать школьниц за безобиную фразу "нет войне". В другом месте я предметно (на примере двигателей для авто) объяснял что рф технологически отсталая страна, причём это не отрицают даже профильные специалисты в самой рф. При этом рос.пропаганда вешает всему миру лапшу про 2ю армию мира, учитывая в статистике танки без башен и если глубоко не вникать в нюансы, получаются выводы типа "Киев за 96 часов".
Это комплекс неполноценности думать, что какой то аналитик знает вас лучше, чем вы сами себя.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 12:54, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:41
vitaliian написав: Shaman написав:
как раз наоборот профи должна сильно интересовать наша война
я помню оценки как Киев падёт через 96 часов. Война слишком непредсказуема даже для топовых военных аналитиков.
ещё раз: есть те, кто может дать пусть неидеальный, но относительно обоснованный прогноз. И есть те, кто может лишь высказать свои смутные ощущения.
Опрашивать есть смысл первых.
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juristkostya
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:48
juristkostya написав:
Опрашивать есть смысл первых.
у тех кто даёт верные прогнозы, это свойство на лбу написано или диплом ванги у них есть? 2 раза в сутки даже поломанные часы показывают правильное время, как понять, если прогноз сбылся, это случайность или закономерность?
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vitaliian
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:49
juristkostya написав:
ут интересна не столько мысль Кисинджера, сколько выборочность цитирования в исполнении того или иного форумчанина
Т.к. каждый выбирает из текста что ему по душе, по цитированию можно понять и настроение принесшего цитату - кто переживает за Украину, а кто никак не дождется победы орков.
slonomag
бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе
Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)
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Додано: Вів 24 тра, 2022 12:53
vitaliian написав: juristkostya написав:
Опрашивать есть смысл первых.
у тех кто даёт верные прогнозы, это свойство на лбу написано или диплом ванги у них есть? 2 раза в сутки даже поломанные часы показывают правильное время, как понять, если прогноз сбылся, это случайность или закономерность?
Написано в "трудовой книжке", это ж очевидно.
Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
Вот и в генштабах не дают.
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juristkostya
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