Додано: Вів 24 тра, 2022 12:39

Shaman написав: как раз наоборот профи должна сильно интересовать наша война как раз наоборот профи должна сильно интересовать наша война

я помню оценки как Киев падёт через 96 часов. Война слишком непредсказуема даже для топовых военных аналитиков, которые всерьёз считали армию рф достойной верхних строчек рейтинга, а в реальной жизни они унитазы воруют.Все их оценки были математические модели без учета мотивации и местной ментальности. Например, какой слабой властью нужно быть, чтобы преследовать школьниц за безобиную фразу "нет войне". В другом месте я предметно (на примере двигателей для авто) объяснял что рф технологически отсталая страна, причём это не отрицают даже профильные специалисты в самой рф. При этом рос.пропаганда вешает всему миру лапшу про 2ю армию мира, учитывая в статистике танки без башен и если глубоко не вникать в нюансы, получаются выводы типа "Киев за 96 часов".Это комплекс неполноценности думать, что какой то аналитик знает вас лучше, чем вы сами себя.