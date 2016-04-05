Додано: Вів 24 тра, 2022 12:57

slonomag

бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе

Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.

Обещать - не значит жениться! (с) Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.

Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.