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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1115111611171118
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:57

slonomag
бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе

Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)

Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.

Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:58

  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
у компетентности больше чем два уровня "низкий" и "высокий". Но для упрощения оценки компетентности пользуются только этими двумя. Половина аналитиков несут полную чушь, но никто не знает какая именно половина эта делает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:00

  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D1%87
живой пример
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
у компетентности больше чем два уровня "низкий" и "высокий".

Безусловно.
Но опрашивая только людей с профильным образованием и стажем мы можем отбросить уровень "ниже среднего", что уже очень неплохо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:05

  juristkostya написав:Безусловно.
Но опрашивая только людей с профильным образованием и стажем мы можем отбросить уровень "ниже среднего", что уже очень неплохо.

Окончил Одесский институт Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика[7]. С 1994 по 2005 год служил в Главном управлении разведки, являлся майором запас
"скажите как его зовут?"
vitaliian
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