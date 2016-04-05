slonomag бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе
Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)
Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.
Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.
juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
у компетентности больше чем два уровня "низкий" и "высокий". Но для упрощения оценки компетентности пользуются только этими двумя. Половина аналитиков несут полную чушь, но никто не знает какая именно половина эта делает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 13:11, всього редагувалось 2 разів.
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.
Лидер украинской разведки назвал два варианта окончания войны для рф:
Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии и вывод войск со всех оккупированных территорий по всему миру.
Распад рф на три или больше частей, которые станут независимыми государствами.
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.
Лидер украинской разведки назвал два варианта окончания войны для рф:
Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии и вывод войск со всех оккупированных территорий по всему миру.
Распад рф на три или больше частей, которые станут независимыми государствами.
Маячня. Розпаду РФ на великі частини не буде в ніякому випадку і за ніяких умов. Для цього немає базових причин.
andrijk777 написав:війна - це 90% політики, особливо сучасна війна
не совсем, война = экономика. И она давно бы закончилась если бы встраны мира дружно перестали покупать у РФ нефть и газ. Даже на отсутствие прямого эмбарго в Европе уже дефицит топлива, не говоря про нас. Если нам дадут миллион танков, без солярки они никуда не поедут. Это не вникая в такие мелочи, как её стоимость.
slonomag бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе
Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)
Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.
Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.
Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
Если есть желание - найдется возможность. Если нет желания - найдется оправдание! (с)
Если есть желание, то найдётся 1000 возможностей. Если нет желания - найдётся 1000 причин. (с)
Мне вот интересно, хоть кто-то из ITшников, которые здесь писали, что в Украине у них исчезает возможность заработать, т.к. зарубежные заказчики уходят из страны, ходил в СБУ или МО или иную подобную организацию и предложил свои услуги:
"Я специалист IT, за обычную (не IT) зарплату, хочу помогать своей стране в борьбе с орками, есть у вас для меня работа по моему профилю и моим знаниям?"
или только готовы отчислять минимальный % (по законам) от своих зарплат, а дальше хоть трава не расти.