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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11161117111811191120 ... 1123>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:57

slonomag
бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе

Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)

Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.

Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:58

  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
у компетентности больше чем два уровня "низкий" и "высокий". Но для упрощения оценки компетентности пользуются только этими двумя. Половина аналитиков несут полную чушь, но никто не знает какая именно половина эта делает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:00

  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D1%87
живой пример
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
у компетентности больше чем два уровня "низкий" и "высокий".

Безусловно.
Но опрашивая только людей с профильным образованием и стажем мы можем отбросить уровень "ниже среднего", что уже очень неплохо.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:05

  juristkostya написав:Безусловно.
Но опрашивая только людей с профильным образованием и стажем мы можем отбросить уровень "ниже среднего", что уже очень неплохо.

Окончил Одесский институт Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика[7]. С 1994 по 2005 год служил в Главном управлении разведки, являлся майором запас

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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:20

  juristkostya написав:Написано в "трудовой книжке", это ж очевидно.
Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?

Сфера - "політика". Приклад - Путін. За 2 роки "без профильных знаний и "полевого" опыта" з нікого став президентом.
А війна - це 90% політики, особливо сучасна війна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.

Лидер украинской разведки назвал два варианта окончания войны для рф:

Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии и вывод войск со всех оккупированных территорий по всему миру.

Распад рф на три или больше частей, которые станут независимыми государствами.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:25

  GALeon написав:
andrijk777 написав:
  GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.

Лидер украинской разведки назвал два варианта окончания войны для рф:

Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии и вывод войск со всех оккупированных территорий по всему миру.

Распад рф на три или больше частей, которые станут независимыми государствами.

Маячня. Розпаду РФ на великі частини не буде в ніякому випадку і за ніяких умов. Для цього немає базових причин.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:27

  andrijk777 написав:війна - це 90% політики, особливо сучасна війна
не совсем, война = экономика. И она давно бы закончилась если бы встраны мира дружно перестали покупать у РФ нефть и газ. Даже на отсутствие прямого эмбарго в Европе уже дефицит топлива, не говоря про нас. Если нам дадут миллион танков, без солярки они никуда не поедут. Это не вникая в такие мелочи, как её стоимость.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:30

  slonomag написав:
slonomag
бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе

Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)

Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.

Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.

Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.

Если есть желание - найдется возможность. Если нет желания - найдется оправдание! (с)

Если есть желание, то найдётся 1000 возможностей. Если нет желания - найдётся 1000 причин. (с)


Мне вот интересно, хоть кто-то из ITшников, которые здесь писали, что в Украине у них исчезает возможность заработать, т.к. зарубежные заказчики уходят из страны, ходил в СБУ или МО или иную подобную организацию и предложил свои услуги:
"Я специалист IT, за обычную (не IT) зарплату, хочу помогать своей стране в борьбе с орками, есть у вас для меня работа по моему профилю и моим знаниям?"

или только готовы отчислять минимальный % (по законам) от своих зарплат, а дальше хоть трава не расти.
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