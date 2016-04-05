Додано: Вів 24 тра, 2022 13:47

yanyura написав: Мне вот интересно, хоть кто-то из ITшников, которые здесь писали, что в Украине у них исчезает возможность заработать, т.к. зарубежные заказчики уходят из страны, ходил в СБУ или МО или иную подобную организацию и предложил свои услуги:

"Я специалист IT, за обычную (не IT) зарплату, хочу помогать своей стране в борьбе с орками, есть у вас для меня работа по моему профилю и моим знаниям?"



или только готовы отчислять минимальный % (по законам) от своих зарплат, а дальше хоть трава не расти. Мне вот интересно, хоть кто-то из ITшников, которые здесь писали, что в Украине у них исчезает возможность заработать, т.к. зарубежные заказчики уходят из страны, ходил в СБУ или МО или иную подобную организацию и предложил свои услуги:"Я специалист IT, за обычную (не IT) зарплату, хочу помогать своей стране в борьбе с орками, есть у вас для меня работа по моему профилю и моим знаниям?"или только готовы отчислять минимальный % (по законам) от своих зарплат, а дальше хоть трава не расти.

Ну мне это пока грозит, у меня работы на пару лет вперед. Но я в ИТ уже 10 лет с определенным уровнем. А молодые с 2-3 года опыта не знаю что там себе думают, может и пойдут, но только на 90% их завернут по домам так как каких-то организованных ИТ отделов куда бы принимали всех подряд ИТшников я думаю у нас нет. Ну вот придут завтра 1000 ИТшников в СБУ и скажут, дайте работу. Думаете им так сразу организуют офис на 1000 человек, задач надают, и тд? Даже на фирме 50-100 человек организация труда требует не малых усилий, а тут их 1000 например. Я смутно себе это представляю. Ну подосить рус сайты ладно, но для этого в СБУ ходить не надо, мы на фирме включили 50 компов и пусть работают, все равно все сейчас по домам.П.С. И ИТшник не равно хакер. Можно хоть миллион дизайнеров собрать, и что они сделают, нарисуют 1000 плакатов против войны? Это конечно сильно поможет. Я к тому что не каждый ИТшник априори может хоть как-то помочь, кроме как поделиться кровно заработанными.