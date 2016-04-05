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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:34
andrijk777 написав: juristkostya написав:
Написано в "трудовой книжке", это ж очевидно.
Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
Сфера - "політика". Приклад - Путін. За 2 роки "без профильных знаний и "полевого" опыта" з нікого став президентом.
А війна - це 90% політики, особливо сучасна війна.
Генштабист - неполитическая должность, это тоже вполне очевидно.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:37
vitaliian написав: juristkostya написав:
Безусловно.
Но опрашивая только людей с профильным образованием и стажем мы можем отбросить уровень "ниже среднего", что уже очень неплохо.
Окончил Одесский институт Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика[7]. С 1994 по 2005 год служил в Главном управлении разведки, являлся майором запас
Кто доброй сказкой входит в дом,
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
А-РЕ-СТО-ВИЧ!
Витальян, ваш посыл, что консультацию по некоему вопросу надо брать не у опытных профи, а у всех подряд путем соцопроса - слишком уж абсурден, чтобы так уперто его педалировать. Завязывайте позориться
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:38
juristkostya написав:
Генштабист - неполитическая должность, это тоже вполне очевидно
это не значит ч о у них нет личных предпочтений. Людям свойственна субъективность, особенно в вопросах по которым нет полной ясности. Генштаб Китая за какую страну болеет? Такой будет и прогноз.
juristkostya написав:
Завязывайте позориться
дайте ссылку где я писал что
Второй раз публично ловлю вас на лжи
juristkostya написав:
консультацию по некоему вопросу надо брать не у опытных профи, а у всех подряд
. Я считаю что нет смысла это спрашивать у иностранцев, поскольку личных предпочтений генштабистов и веры в мифы про 2ю армию никто не отменял.
Кроме того они не знают так глубоко ситуацию как наши фронтовые офицеры, включая инциденты в Яворове и Десне.
Одно дело со спутников на технику смотреть, другое - своими глазами на фронт.
Ваша вера в иностранных специалистов которые нашу армию и фронт знают лучше наших офицеров, говорит о глубоком комплексе неполноценности.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 13:51, всього редагувалось 10 разів.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:44
GALeon написав:
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.
Надо запоминать эти прогнозы.
Арестович в марте прогнозировал что война закончится к маю. Теперь прогнозирует контрнаступление в июле.
Амерский генерал прогнозирует контрнаступление в сентябре.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:45
yanyura написав:
Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей
, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
\\\
А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:47
yanyura написав:
Мне вот интересно, хоть кто-то из ITшников, которые здесь писали, что в Украине у них исчезает возможность заработать, т.к. зарубежные заказчики уходят из страны, ходил в СБУ или МО или иную подобную организацию и предложил свои услуги:
"Я специалист IT, за обычную (не IT) зарплату, хочу помогать своей стране в борьбе с орками, есть у вас для меня работа по моему профилю и моим знаниям?"
или только готовы отчислять минимальный % (по законам) от своих зарплат, а дальше хоть трава не расти.
Ну мне это пока грозит, у меня работы на пару лет вперед. Но я в ИТ уже 10 лет с определенным уровнем. А молодые с 2-3 года опыта не знаю что там себе думают, может и пойдут, но только на 90% их завернут по домам так как каких-то организованных ИТ отделов куда бы принимали всех подряд ИТшников я думаю у нас нет. Ну вот придут завтра 1000 ИТшников в СБУ и скажут, дайте работу. Думаете им так сразу организуют офис на 1000 человек, задач надают, и тд? Даже на фирме 50-100 человек организация труда требует не малых усилий, а тут их 1000 например. Я смутно себе это представляю. Ну подосить рус сайты ладно, но для этого в СБУ ходить не надо, мы на фирме включили 50 компов и пусть работают, все равно все сейчас по домам.
П.С. И ИТшник не равно хакер. Можно хоть миллион дизайнеров собрать, и что они сделают, нарисуют 1000 плакатов против войны? Это конечно сильно поможет. Я к тому что не каждый ИТшник априори может хоть как-то помочь, кроме как поделиться кровно заработанными.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:48
vitaliian написав:Второй раз публично ловлю вас на лжи
. Я считаю что нет разницы у кого это спрашивать, .
Превосходно
Вы полностью подтвердили мою мысль, спасибо
Безусловно, "спрашивать у всех подряд" это совсем не то же самое, что "нет разницы, у кого спрашивать"
))))))
Востаннє редагувалось juristkostya
в Вів 24 тра, 2022 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:50
vitaliian написав:
Ваша вера в иностранных специалистов которые нашу армию и фронт знают лучше наших офицеров, говорит о глубоком комплексе неполноценности.
А вот это уже грубая подтасовка с вашей стороны. Грубейшая.
Я говорил о сборе мнений специалистов, но _ни_разу_ не акцентировал, что это должны быть именно иностранцы.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:53
juristkostya написав:
говорил о сборе мнений специалистов, но _ни_разу_ не акцентировал, что это должны быть именно иностранцы.
арестович специалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.
Вы хоть один опрос в жизни проводили ? Я проводил если что (оффлайн не по интернету)
в опросах люди чаще говорят о своих хотелках, чем о реальном положении дел. В этом смысле хотелка закончить войну одинаковая что в генштабе что у покупателей АТБ. В какую сторону будет крен сами догадаетесь или нужна консультация?
Людям тяжело отделять свои хотелки от реальности, в т.ч. вам.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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