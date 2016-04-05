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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 111811191120112111221123>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:иалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.

Арестович балабол з дипломом. Але тим не менше, середньостатистичний дипломований спеціаліст, як правило, краще розбирається в темі, ніж просто середньостатистична людина.
Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина. Звичайно, завжди можна знайти винятки, але окремі винятки правила не заперечують.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:59

  ЛАД написав:
  Zebra написав:Вот поэтому ничего хорошего не светит, пока натовский флаг над Кремлем не повесят.

Остыньте.

Это геополитические реалии для нас - только уничтожение Рашки и желательно изнутри.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:ещё раз: есть те, кто может дать пусть неидеальный, но относительно обоснованный прогноз. И есть те, кто может лишь высказать свои смутные ощущения.
Опрашивать есть смысл первых.

На фондовому ринку часто усереднений прогноз кухарок точніший за прогнози спеціалістів. Наш керманич теж академій не закінчував, а зараз йому аплодує весь світ.
Якщо підбити перші підсумки цієї війни, то першою армією світу стала ... радянська армія, принаймі, по кількості зброї. Шкода, що ми, за тридцять років, про..али її величезні запаси на нашій території. Цих запасів нам критично не вистачає наразі.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 24 тра, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:59

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:говорил о сборе мнений специалистов, но _ни_разу_ не акцентировал, что это должны быть именно иностранцы.
арестович специалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.

Вы хоть один опрос в жизни проводили ? Я проводил (оффлайн не по интернету) в опросах люди чаще говорят о своих хотелках, чем о реальном положении дел. В этом смысле хотелка закончить войну одинаковая что в генштабе что у покупателей АТБ. В какую сторону будет крен сами догадаетесь или нужна консультация?

Разницу между "Арестович спрогнозировал" и "консенсус-прогноз 100 генштабистов разных стран" надо объяснять?
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:00

  sashaqbl написав:Арестович балабол з дипломом
  sashaqbl написав:Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина
противоречие не видите? А оно есть. Арестович не в АТБ работает и знает больше чем говорит. Но в результате опроса он вам скажет что "к маю всё закончится".
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:01

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:иалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.

Арестович балабол з дипломом. Але тим не менше, середньостатистичний дипломований спеціаліст, як правило, краще розбирається в темі, ніж просто середньостатистична людина.
Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина. Звичайно, завжди можна знайти винятки, але окремі винятки правила не заперечують.

В случае витальяна мы наблюдаем как раз попытку единичным примером опровергнуть универсальное правило. Что само по себе выглядит жалко и смешно. Уровень бабушек у подъезда.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:03

  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:Арестович балабол з дипломом
  sashaqbl написав:Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина
противоречие не видите? А оно есть. Арестович не в АТБ работает и знает больше чем говорит. Но в результате опроса он вам скажет что "к маю всё закончится".
это, кстати, очередная ложь с вашей стороны.
Насколько я помню, его прогноз был "наступление выдохнется", а не "война кончится".
И таки наступление почти выдохлось.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:03

  juristkostya написав:Уровень бабушек у подъезда
а ваша ложь и манипуляции наоборот - топовая. Вы плавно перешли с темы опросов на тему оценки моей личных качеств, думаете все дебилы, а вы ими манипулируете? :D
  juristkostya написав:таки наступление почти выдохлось
с перевесом в технике 20к1 наступление выдохлось? Вы в детском саду юрист?
https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Зачем мы просим оружие и технику если наступление РФ выдохлось?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:07

  _hunter написав:
  yanyura написав:Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
\\\

А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..


щось якось "текст по ... написаний" (с). при чому тут грузія і все інше? мова йде про конкретну країну і конкретних громадян цієї країни. і у цих громадян є як і права так і обов'язки. звісно всі хочуть мати тільки права і класти на обовязки, і перечекати мутні часи подалі, але так не вийде. обовязки захищати свою країну рівні у всіх - і у айтішника, і у двірника, і всіх інших. і yanyura по ділу пише, всі повинні прийняти посильну участь, звісно не всі воювати будуть, всі і не потрібні, але резерв потрібний, хто знає як розвиватиметься ситуація. і роботи для не зайнятих у всу теж знайдеться. бажання декого пересидіти за кордоном і потім повернутися, коли все налагодиться руками інших - якось не дуже гарно пахне.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:11

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Уровень бабушек у подъезда
а ваша ложь и манипуляции наоборот - топовая. Вы плавно перешли с темы опросов на тему оценки моей личных качеств, думаете все дебилы, а вы ими манипулируете? :D
  juristkostya написав:таки наступление почти выдохлось
с перевесом в технике 20к1 наступление выдохлось? Вы в детском саду юрист?

1. Пока доказательств лжи и манипуляции вы дать не смогли (ну, это когда с цитатами и вообще по-серьезному). Зато крепко извратили мои слова. Так что, да, оценка личности вполне закономерная.
2. Масштабы наступления сократились в разы. В середине апреля, если помните, мы всерьез обсуждали охват от Изюма и Гуляй Поле на Павлоград, а что сейчас?
Очевидно же, выдыхается
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