vitaliian написав:иалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.
Арестович балабол з дипломом. Але тим не менше, середньостатистичний дипломований спеціаліст, як правило, краще розбирається в темі, ніж просто середньостатистична людина. Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина. Звичайно, завжди можна знайти винятки, але окремі винятки правила не заперечують.
juristkostya написав:ещё раз: есть те, кто может дать пусть неидеальный, но относительно обоснованный прогноз. И есть те, кто может лишь высказать свои смутные ощущения. Опрашивать есть смысл первых.
На фондовому ринку часто усереднений прогноз кухарок точніший за прогнози спеціалістів. Наш керманич теж академій не закінчував, а зараз йому аплодує весь світ. Якщо підбити перші підсумки цієї війни, то першою армією світу стала ... радянська армія, принаймі, по кількості зброї. Шкода, що ми, за тридцять років, про..али її величезні запаси на нашій території. Цих запасів нам критично не вистачає наразі.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 24 тра, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:говорил о сборе мнений специалистов, но _ни_разу_ не акцентировал, что это должны быть именно иностранцы.
арестович специалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.
Вы хоть один опрос в жизни проводили ? Я проводил (оффлайн не по интернету) в опросах люди чаще говорят о своих хотелках, чем о реальном положении дел. В этом смысле хотелка закончить войну одинаковая что в генштабе что у покупателей АТБ. В какую сторону будет крен сами догадаетесь или нужна консультация?
Разницу между "Арестович спрогнозировал" и "консенсус-прогноз 100 генштабистов разных стран" надо объяснять?
vitaliian написав:иалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.
Арестович балабол з дипломом. Але тим не менше, середньостатистичний дипломований спеціаліст, як правило, краще розбирається в темі, ніж просто середньостатистична людина. Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина. Звичайно, завжди можна знайти винятки, але окремі винятки правила не заперечують.
В случае витальяна мы наблюдаем как раз попытку единичным примером опровергнуть универсальное правило. Что само по себе выглядит жалко и смешно. Уровень бабушек у подъезда.
yanyura написав:Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны. \\\
А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..
щось якось "текст по ... написаний" (с). при чому тут грузія і все інше? мова йде про конкретну країну і конкретних громадян цієї країни. і у цих громадян є як і права так і обов'язки. звісно всі хочуть мати тільки права і класти на обовязки, і перечекати мутні часи подалі, але так не вийде. обовязки захищати свою країну рівні у всіх - і у айтішника, і у двірника, і всіх інших. і yanyura по ділу пише, всі повинні прийняти посильну участь, звісно не всі воювати будуть, всі і не потрібні, але резерв потрібний, хто знає як розвиватиметься ситуація. і роботи для не зайнятих у всу теж знайдеться. бажання декого пересидіти за кордоном і потім повернутися, коли все налагодиться руками інших - якось не дуже гарно пахне.
а ваша ложь и манипуляции наоборот - топовая. Вы плавно перешли с темы опросов на тему оценки моей личных качеств, думаете все дебилы, а вы ими манипулируете?
juristkostya написав:таки наступление почти выдохлось
с перевесом в технике 20к1 наступление выдохлось? Вы в детском саду юрист?
1. Пока доказательств лжи и манипуляции вы дать не смогли (ну, это когда с цитатами и вообще по-серьезному). Зато крепко извратили мои слова. Так что, да, оценка личности вполне закономерная. 2. Масштабы наступления сократились в разы. В середине апреля, если помните, мы всерьез обсуждали охват от Изюма и Гуляй Поле на Павлоград, а что сейчас? Очевидно же, выдыхается