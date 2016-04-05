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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11191120112111221123>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:12

  vitaliian написав: И она давно бы закончилась если бы встраны мира дружно перестали покупать у РФ нефть и газ.

Так хто повинен прийняти таке рішення? Політики чи економісти?
Економісти говорять однозначно - це нам(Заходу) 100% не вигідно.
Але рішення 100% за політиками.
90% рішень на війні приймають саме політики. Я маю на увазі світ глобально, а не тільки Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:13

  vitaliian написав:Зачем мы просим оружие и технику если наступление РФ выдохлось?

Для перехода в наступление нужно кратно больше сил, чем для обороны (особенно в условиях городской застройки) это ж очевидно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:17

  andrijk777 написав:Так хто повинен прийняти таке рішення? Політики чи економісти
если политики всесильны, пусть примут решение чтобы вдруг ни откуда появились нефть с газом и у РФ их можно было не покупать.

Решения что мы видим принимаются в условиях экономического давления на политиков. Экономика (как фактор) сильнее чьих то хотелок. Вот и ищут баланс чтобы РФ наказать но при этом не потерять объемы импорта нефти - газа в ущерб своим экономикам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:19

  vitaliian написав: Экономика (как фактор) сильнее чьих то хотелок.

Глобально да, но на горизонте в несколько месяцев (для каких-то стран и несколько лет) ее вполне можно игнорировать.
Что и наблюдаем.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:19

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
\\\

А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..


щось якось "текст по ... написаний" (с). при чому тут грузія і все інше? мова йде про конкретну країну і конкретних громадян цієї країни. і у цих громадян є як і права так і обов'язки. звісно всі хочуть мати тільки права і класти на обовязки, і перечекати мутні часи подалі, але так не вийде. обовязки захищати свою країну рівні у всіх - і у айтішника, і у двірника, і всіх інших. і yanyura по ділу пише, всі повинні прийняти посильну участь, звісно не всі воювати будуть, всі і не потрібні, але резерв потрібний, хто знає як розвиватиметься ситуація. і роботи для не зайнятих у всу теж знайдеться. бажання декого пересидіти за кордоном і потім повернутися, коли все налагодиться руками інших - якось не дуже гарно пахне.

При том: почему у вас позиция "перечекати мутні часи подалі" именно на границах какой-то страны заканчивается? -- все мы жители планеты Земля -- и так-то защищать ее тоже нужно.
Не, оно-то понятно: "монополие на насилие", все такое. Но как-то эгоистичненько звучит...
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:20

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:Написано в "трудовой книжке", это ж очевидно.
Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?

Сфера - "політика". Приклад - Путін. За 2 роки "без профильных знаний и "полевого" опыта" з нікого став президентом.
А війна - це 90% політики, особливо сучасна війна.

Генштабист - неполитическая должность, это тоже вполне очевидно.

Кому це очевидно??? Мені ні.
Начальний генштабу призначається ким? Не політиками раптом? Враховується тільки військовий професіоналізм?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:21

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Экономика (как фактор) сильнее чьих то хотелок.

Глобально да, но на горизонте в несколько месяцев (для каких-то стран и несколько лет) ее вполне можно игнорировать.
Что и наблюдаем.

Я наблюдаю дефицит топлива. Никакая политика, даже самая "дружественная", топливо не заменит. Оно либо есть в нужном объеме, либо нету. Дефицит топлива влияет на войну? Проведём опрос когда оно появится в нужном объеме? Этого не знают даже импортёры.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:23

  andrijk777 написав:Кому це очевидно??? Мені ні.
Начальний генштабу призначається ким? Не політиками раптом? Враховується тільки військовий професіоналізм?

Примерно в той же мере, что начальник некоего отдела в центральном аппарате МВД или Минфина или иного центрального органа. Не политическая
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:25

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Экономика (как фактор) сильнее чьих то хотелок.

Глобально да, но на горизонте в несколько месяцев (для каких-то стран и несколько лет) ее вполне можно игнорировать.
Что и наблюдаем.

Я наблюдаю дефицит топлива. Никакая политика, даже самая "дружественная", топливо не заменит. Оно либо есть в нужном объеме, либо нету.
об этом и речь. Есть трудности с топливом, с мигрантами, с разрушениям и прочим - но политического решения они _пока_ не вызвали.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:26

  yanyura написав:Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.

yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.
Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene.
10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли.
На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.
В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.
В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную.
Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?
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