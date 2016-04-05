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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1120112111221123>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:27

  juristkostya написав:но политического решения они _пока_ не вызвали.
какие политические решения могут устранить дефицит топлива в Украине?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:28

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Так хто повинен прийняти таке рішення? Політики чи економісти
если политики всесильны, пусть примут решение чтобы вдруг ни откуда появились нефть с газом и у РФ их можно было не покупать.

Решения что мы видим принимаются в условиях экономического давления на политиков. Экономика (как фактор) сильнее чьих то хотелок. Вот и ищут баланс чтобы РФ наказать но при этом не потерять объемы импорта нефти - газа в ущерб своим экономикам.

Ще раз: хто повинен прийняти таке рішення? Політики чи економісти?
*Не потрібно бути дипломованим спеціалістом з економіки, щоб зрозуміти що ембарго нафти/газу вдарить по їх економікам. Це прекрасно розуміє політик і без економіста.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:30

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:но политического решения они _пока_ не вызвали.
какие политические решения могут устранить дефицит топлива в Украине?

Почему вы решили задать мне этот вопрос?
Я нигде не утверждал, что таковые решения существуют. Наоборот, я утверждал, что _со_временем_ экономика обязательно возьмёт верх над политикой.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:30


В авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара – один из ключевых игроков украинского топливного рынка, управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский рассказал, когда закончатся очереди на АЗС, сколько будет стоить топливо и какие три революции придется пережить для преодоления кризиса.


"В Европе не были к этому готовы"
– Всех интересует, когда будет легче с горючим и какие будут цены. Но мне кажется, что не стоит давать слишком простые ответы на сложные вопросы. Поэтому я хочу спросить, что происходит на топливном рынке, почему возникли проблемы с перебоями бензина и дизеля?

Если сделать два шага назад и посмотреть, что было до войны, откуда брали нефтепродукты, то увидим, что около 90% нефтепродуктов – Беларуси, России, портов и собственного производства в Кременчуге.


Что сейчас: импорта из Беларуси и России нет, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разбомбленный, порты заблокированы. У нас остался единственный источник поставок нефтепродуктов – западная граница. До войны оттуда уходило только 10% нефтепродуктов, сегодня – 100%. И это единственный оставшийся канал.

– Что это значит?

– Во-первых, европейский рынок должен поставлять миллионы тонн дополнительного ресурса в Украину. Готова ли была Европа к этому? Нет. Никаким образом даже в страшном сне никто не мог представить, что Россия нападет на Украину.

Во-вторых, готовы ли логистические переходы между ЕС и Украиной принять дополнительно в десятки раз больше продуктов? Нет.

Разбомблены более 10 нефтяных баз, как только доставляли топливо на конкретную базу, россияне ее бомбили.

Хочу еще прокомментировать по поводу нефтебаз. Логистика в Украине – искусство. Нигде невозможно что-либо хранить. Как только накапливаются существенные объемы, туда что-то прилетает. Поэтому сейчас в связи с этой ситуацией логистика – что-то из колес, что совершенно ненормально для рынка. Сделать стандартные запасы на 10-15 дней невозможно, потому что может прилететь туда и уничтожить нефтепродукт. Все, что завозится, – сразу развозится или ездит по Украине, пока не найдет покупателя.


Статья длинная почитайте...
https://www.google.com/amp/s/news.obozr ... mi/amp.htm
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:32

  juristkostya написав:Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:33

  vitaliian написав:

В авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара – один из ключевых игроков украинского топливного рынка, управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский рассказал, когда закончатся очереди на АЗС, сколько будет стоить топливо и какие три революции придется пережить для преодоления кризиса.


"В Европе не были к этому готовы"
– Всех интересует, когда будет легче с горючим и какие будут цены. Но мне кажется, что не стоит давать слишком простые ответы на сложные вопросы. Поэтому я хочу спросить, что происходит на топливном рынке, почему возникли проблемы с перебоями бензина и дизеля?

Если сделать два шага назад и посмотреть, что было до войны, откуда брали нефтепродукты, то увидим, что около 90% нефтепродуктов – Беларуси, России, портов и собственного производства в Кременчуге.


Что сейчас: импорта из Беларуси и России нет, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разбомбленный, порты заблокированы. У нас остался единственный источник поставок нефтепродуктов – западная граница. До войны оттуда уходило только 10% нефтепродуктов, сегодня – 100%. И это единственный оставшийся канал.

– Что это значит?

– Во-первых, европейский рынок должен поставлять миллионы тонн дополнительного ресурса в Украину. Готова ли была Европа к этому? Нет. Никаким образом даже в страшном сне никто не мог представить, что Россия нападет на Украину.

Во-вторых, готовы ли логистические переходы между ЕС и Украиной принять дополнительно в десятки раз больше продуктов? Нет.

Разбомблены более 10 нефтяных баз, как только доставляли топливо на конкретную базу, россияне ее бомбили.

Хочу еще прокомментировать по поводу нефтебаз. Логистика в Украине – искусство. Нигде невозможно что-либо хранить. Как только накапливаются существенные объемы, туда что-то прилетает. Поэтому сейчас в связи с этой ситуацией логистика – что-то из колес, что совершенно ненормально для рынка. Сделать стандартные запасы на 10-15 дней невозможно, потому что может прилететь туда и уничтожить нефтепродукт. Все, что завозится, – сразу развозится или ездит по Украине, пока не найдет покупателя.


Статья длинная почитайте...
https://www.google.com/amp/s/news.obozr ... mi/amp.htm

Чёт мне кажется, что это все понятно "из общей эрудиции"....
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:35

  juristkostya написав:понятно "из общей эрудиции"....
я бы вас назначил руководителем генштаба, с вашей эрудицией мы бы всех победили очень быстро. Провели опросы, докопались бы к каким то словам оппонента и вуаля победа наша! И пофиг что запасы топлива накопить негде, вам же главное правильно опрос провести.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:36

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
сравнение некорректное. Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики.
Рассматривать розничный рынок бензина/колбасы/памперсов как индикатор мобилизационных возможностей никак нельзя.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:38

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:понятно "из общей эрудиции"....
я бы вас назначил руководителем генштаба, с вашей эрудицией мы бы всех победили очень быстро. Провели опросы, докопались бы к каким то словам оппонента и вуаля победа наша!

Спасибо, нл я прекрасно знаю пределы своих возможностей.
Например, отсеять заведомо бесполезный соцопрос могу, а вот "в мировом масштабе - языками не владею"
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:39

  juristkostya написав:Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики.
это влияет на ход войны? Опрашиваемые знают подробности всех логистических трудностей?
  juristkostya написав:Например, отсеять заведомо бесполезный соцопрос мог
война - многогранный процесс, лиц знающих положение каждой грани очень очень мало. Давай проведём в генштабе опрос когда на глобальном рынке появится топливо под наши потребности? Это не минутное дело перераспределить объемы добычи чтобы всем хватало, но при этом чтобы Европа не покупала у РФ нефть и нефтепродукты А вы считаете что эти моменты можно игнорировать в оценке даты окончания войны. Типа "когда закончится война знаю, а когда появится топливо нет"
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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