

В авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара – один из ключевых игроков украинского топливного рынка, управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский рассказал, когда закончатся очереди на АЗС, сколько будет стоить топливо и какие три революции придется пережить для преодоления кризиса.





"В Европе не были к этому готовы"

– Всех интересует, когда будет легче с горючим и какие будут цены. Но мне кажется, что не стоит давать слишком простые ответы на сложные вопросы. Поэтому я хочу спросить, что происходит на топливном рынке, почему возникли проблемы с перебоями бензина и дизеля?



Если сделать два шага назад и посмотреть, что было до войны, откуда брали нефтепродукты, то увидим, что около 90% нефтепродуктов – Беларуси, России, портов и собственного производства в Кременчуге.





Что сейчас: импорта из Беларуси и России нет, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разбомбленный, порты заблокированы. У нас остался единственный источник поставок нефтепродуктов – западная граница. До войны оттуда уходило только 10% нефтепродуктов, сегодня – 100%. И это единственный оставшийся канал.



– Что это значит?



– Во-первых, европейский рынок должен поставлять миллионы тонн дополнительного ресурса в Украину. Готова ли была Европа к этому? Нет. Никаким образом даже в страшном сне никто не мог представить, что Россия нападет на Украину.



Во-вторых, готовы ли логистические переходы между ЕС и Украиной принять дополнительно в десятки раз больше продуктов? Нет.



Разбомблены более 10 нефтяных баз, как только доставляли топливо на конкретную базу, россияне ее бомбили.



Хочу еще прокомментировать по поводу нефтебаз. Логистика в Украине – искусство. Нигде невозможно что-либо хранить. Как только накапливаются существенные объемы, туда что-то прилетает. Поэтому сейчас в связи с этой ситуацией логистика – что-то из колес, что совершенно ненормально для рынка. Сделать стандартные запасы на 10-15 дней невозможно, потому что может прилететь туда и уничтожить нефтепродукт. Все, что завозится, – сразу развозится или ездит по Украине, пока не найдет покупателя.