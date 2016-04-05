andrijk777 написав:Так хто повинен прийняти таке рішення? Політики чи економісти
если политики всесильны, пусть примут решение чтобы вдруг ни откуда появились нефть с газом и у РФ их можно было не покупать.
Решения что мы видим принимаются в условиях экономического давления на политиков. Экономика (как фактор) сильнее чьих то хотелок. Вот и ищут баланс чтобы РФ наказать но при этом не потерять объемы импорта нефти - газа в ущерб своим экономикам.
Ще раз: хто повинен прийняти таке рішення? Політики чи економісти? *Не потрібно бути дипломованим спеціалістом з економіки, щоб зрозуміти що ембарго нафти/газу вдарить по їх економікам. Це прекрасно розуміє політик і без економіста.
В авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара – один из ключевых игроков украинского топливного рынка, управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский рассказал, когда закончатся очереди на АЗС, сколько будет стоить топливо и какие три революции придется пережить для преодоления кризиса.
"В Европе не были к этому готовы" – Всех интересует, когда будет легче с горючим и какие будут цены. Но мне кажется, что не стоит давать слишком простые ответы на сложные вопросы. Поэтому я хочу спросить, что происходит на топливном рынке, почему возникли проблемы с перебоями бензина и дизеля?
Если сделать два шага назад и посмотреть, что было до войны, откуда брали нефтепродукты, то увидим, что около 90% нефтепродуктов – Беларуси, России, портов и собственного производства в Кременчуге.
Что сейчас: импорта из Беларуси и России нет, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разбомбленный, порты заблокированы. У нас остался единственный источник поставок нефтепродуктов – западная граница. До войны оттуда уходило только 10% нефтепродуктов, сегодня – 100%. И это единственный оставшийся канал.
– Что это значит?
– Во-первых, европейский рынок должен поставлять миллионы тонн дополнительного ресурса в Украину. Готова ли была Европа к этому? Нет. Никаким образом даже в страшном сне никто не мог представить, что Россия нападет на Украину.
Во-вторых, готовы ли логистические переходы между ЕС и Украиной принять дополнительно в десятки раз больше продуктов? Нет.
Разбомблены более 10 нефтяных баз, как только доставляли топливо на конкретную базу, россияне ее бомбили.
Хочу еще прокомментировать по поводу нефтебаз. Логистика в Украине – искусство. Нигде невозможно что-либо хранить. Как только накапливаются существенные объемы, туда что-то прилетает. Поэтому сейчас в связи с этой ситуацией логистика – что-то из колес, что совершенно ненормально для рынка. Сделать стандартные запасы на 10-15 дней невозможно, потому что может прилететь туда и уничтожить нефтепродукт. Все, что завозится, – сразу развозится или ездит по Украине, пока не найдет покупателя.
juristkostya написав:Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:34, всього редагувалось 1 раз.
В авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара – один из ключевых игроков украинского топливного рынка, управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский рассказал, когда закончатся очереди на АЗС, сколько будет стоить топливо и какие три революции придется пережить для преодоления кризиса.
"В Европе не были к этому готовы" – Всех интересует, когда будет легче с горючим и какие будут цены. Но мне кажется, что не стоит давать слишком простые ответы на сложные вопросы. Поэтому я хочу спросить, что происходит на топливном рынке, почему возникли проблемы с перебоями бензина и дизеля?
Если сделать два шага назад и посмотреть, что было до войны, откуда брали нефтепродукты, то увидим, что около 90% нефтепродуктов – Беларуси, России, портов и собственного производства в Кременчуге.
Что сейчас: импорта из Беларуси и России нет, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разбомбленный, порты заблокированы. У нас остался единственный источник поставок нефтепродуктов – западная граница. До войны оттуда уходило только 10% нефтепродуктов, сегодня – 100%. И это единственный оставшийся канал.
– Что это значит?
– Во-первых, европейский рынок должен поставлять миллионы тонн дополнительного ресурса в Украину. Готова ли была Европа к этому? Нет. Никаким образом даже в страшном сне никто не мог представить, что Россия нападет на Украину.
Во-вторых, готовы ли логистические переходы между ЕС и Украиной принять дополнительно в десятки раз больше продуктов? Нет.
Разбомблены более 10 нефтяных баз, как только доставляли топливо на конкретную базу, россияне ее бомбили.
Хочу еще прокомментировать по поводу нефтебаз. Логистика в Украине – искусство. Нигде невозможно что-либо хранить. Как только накапливаются существенные объемы, туда что-то прилетает. Поэтому сейчас в связи с этой ситуацией логистика – что-то из колес, что совершенно ненормально для рынка. Сделать стандартные запасы на 10-15 дней невозможно, потому что может прилететь туда и уничтожить нефтепродукт. Все, что завозится, – сразу развозится или ездит по Украине, пока не найдет покупателя.
juristkostya написав:понятно "из общей эрудиции"....
я бы вас назначил руководителем генштаба, с вашей эрудицией мы бы всех победили очень быстро. Провели опросы, докопались бы к каким то словам оппонента и вуаля победа наша! И пофиг что запасы топлива накопить негде, вам же главное правильно опрос провести.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
сравнение некорректное. Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики. Рассматривать розничный рынок бензина/колбасы/памперсов как индикатор мобилизационных возможностей никак нельзя.
juristkostya написав:Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики.
это влияет на ход войны? Опрашиваемые знают подробности всех логистических трудностей?
juristkostya написав:Например, отсеять заведомо бесполезный соцопрос мог
война - многогранный процесс, лиц знающих положение каждой грани очень очень мало. Давай проведём в генштабе опрос когда на глобальном рынке появится топливо под наши потребности? Это не минутное дело перераспределить объемы добычи чтобы всем хватало, но при этом чтобы Европа не покупала у РФ нефть и нефтепродукты А вы считаете что эти моменты можно игнорировать в оценке даты окончания войны. Типа "когда закончится война знаю, а когда появится топливо нет"
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.