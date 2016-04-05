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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:43
vitaliian написав:
Я наблюдаю дефицит топлива. Никакая политика, даже самая "дружественная", топливо не заменит. Оно либо есть в нужном объеме, либо нету. Дефицит топлива влияет на войну? Проведём опрос когда оно появится в нужном объеме? Этого не знают даже импортёры.
Фігню якусь пишете.
Економісти також "топлива не заменят" і з повітря палива не зроблять.
Щоб було паливо треба бурити свердловини і будувати нафтопереробні заводи, до чого тут політики чи економісти?
Давайте я вам приведу приклад - атомна зброя. Хоч атомну зброю і зробили фізики, але без політиків ніякої атомної зброї не було б. Без бабла ти атомної зброї не зробиш, будь ти хоч тричі геніальний фізик. Рішення про розробку(фінансування) прийняли політики. Ось умовно, будь Гітлер геніальним політиком - профінансував би розробку атомної зброї по максимуму і отримав цю зброю значно раніше і виграв би війну, можливо.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:46
andrijk777 написав:
Економісти також "топлива не заменят" і з повітря палива не зроблять
вы путаете экономистов с экономикой? Если плохо с памятью, напомню я говорил про экономику
vitaliian написав: andrijk777 написав:
війна - це 90% політики, особливо сучасна війна
не совсем, война = экономика. .
политики не могут материализовать необходимое нам топливо. С чем вы спорите? Топливо производят экономики, а не политики.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:51
vitaliian написав: juristkostya написав:
Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики.
это влияет на ход войны? Опрашиваемые знают подробности всех логистических трудностей?
достоверно никто не знает, это гостайна.
Но есть те (узкий круг специалистов), кто может смоделировать относительно достоверно.
Подавляющая масса не может вообще никак.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:54
vitaliian написав: juristkostya написав:
Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
Долярчику Nlaw и нахр не надо, это оружие ближнего боя, а он от передка минимум 10 км, а про Арестовича хоть в википедии почитайте, только внимательно и полностью...
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:56
juristkostya написав:
Но есть те (узкий круг специалистов), кто может смоделировать относительно достоверно
если можно было смоделировать прилеты по нефтехранилищам зачем в них держали топливо? Смоделируйте куда будет следующий прилет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:56
"Мы идем против пулеметов с саперными лопатками. Вот такой уровень."
Материалы перехвата телефонных разговоров оккупантов.
- Я тебе просто объясняю, это уровень, когда первый раз заходили это были ясли, а то что сейчас мы зашли это академия. Уровень понимаешь?
- Я говорю, я когда приеду, я тебе расскажу. Здесь еб*ное очко, здесь делать нех*й. Отсюда надо валить бл*дь!
"Мы идем против пулеметов с саперными лопатками. Вот такой уровень."
тут 👉 Смотреть видео
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:58
juristkostya написав:
результатами советско-финской войны недовольны обе стороны, но....при этом, обе стороны и не жаждут реванша.
И таких примеров масса.
Был реванш в 1941-1944, потом Финляндия выплачивала репарации, и подписалась под всем, чего пожелал Сталин. Фактически страной управляли из Кремля, содержа пятую колонну и давя этим на нелояльных финов.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 24 тра, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59
andrijk777 написав: GALeon написав:
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.
Лидер украинской разведки назвал два варианта окончания войны для рф:
Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии и вывод войск со всех оккупированных территорий по всему миру.
Распад рф на три или больше частей, которые станут независимыми государствами.
Маячня. Розпаду РФ на великі частини
не буде в ніякому випадку і за ніяких умов. Для цього немає базових причин.
Будет, и мы еще будем это наблюдать
или Вы имеете ввиду, то развалится на маленькие части - может быть, может быть.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:59
vitaliian написав:
война - многогранный процесс, лиц знающих положение каждой грани очень очень мало. Давай проведём в генштабе опрос когда на глобальном рынке появится топливо под наши потребности? Это не минутное дело перераспределить объемы добычи чтобы всем хватало, но при этом чтобы Европа не покупала у РФ нефть и нефтепродукты А вы считаете что эти моменты можно игнорировать в оценке даты окончания войны. Типа "когда закончится война знаю, а когда появится топливо нет"
Вообще неправильная постановка задачи. Ну каким боком тут анализ глобального рынка?
Генштаб должен сказать министру обороны "нам нужно миллион тонн дизеля в месяц"
Министр обороны должен донести вопрос до президента и профильного комитета Рады
Президент и Рада должны принять политическое решение вплоть до полной принудительной реквизиции всего топлива у частных лиц в пользу армии.
Анализ состояния глобального рынка и логистики от польской границы до гражданских АЗС здесь вообще можно игнорировать. И _какое-то_время_ государство так может продержаться.
Примеров таких полно: во времена 2МВ летчик-истребитель получал по нормативу пайку шоколада, а в это время в блокадном Ленинграде....ну, сами знаете....
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