Додано: Вів 24 тра, 2022 14:56

"Мы идем против пулеметов с саперными лопатками. Вот такой уровень."



Материалы перехвата телефонных разговоров оккупантов.



- Я тебе просто объясняю, это уровень, когда первый раз заходили это были ясли, а то что сейчас мы зашли это академия. Уровень понимаешь?

- Я говорю, я когда приеду, я тебе расскажу. Здесь еб*ное очко, здесь делать нех*й. Отсюда надо валить бл*дь!

"Мы идем против пулеметов с саперными лопатками. Вот такой уровень."

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