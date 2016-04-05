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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:09
vitaliian написав: juristkostya написав:
Но есть те (узкий круг специалистов), кто может смоделировать относительно достоверно
если можно было смоделировать прилеты по нефтехранилищам зачем в них держали топливо? Смоделируйте куда будет следующий прилет.
Нельзя смоделировать, _куда_ прилетит.
Но сам факт, что часть запасов будет уничтожена, естественно, можно и нужно закладывать в модель. Во всех войнах наносятся удары по базам снабжения и генштабы просто обязаны знать некие усреднённые значения.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:16
vitaliian написав: juristkostya написав:
Опрашивать есть смысл первых.
у тех кто даёт верные прогнозы, это свойство на лбу написано или диплом ванги у них есть? 2 раза в сутки даже поломанные часы показывают правильное время, как понять, если прогноз сбылся, это случайность или закономерность?
а вот это уже личный навык каждого - уметь отличать балаболов от профи.
по работе у меня это навык развит. при общении какое-то время становится понятно и не в профильных областях.
при этом соглашусь, что много т.н. аналитиков слабо владеет предметом - это видно, когда они комментируют вещи, с которыми знаком
кому доверять из военных аналитиков - не скажу
верю в ВСУ.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:20
Shaman написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
Опрашивать есть смысл первых.
у тех кто даёт верные прогнозы, это свойство на лбу написано или диплом ванги у них есть? 2 раза в сутки даже поломанные часы показывают правильное время, как понять, если прогноз сбылся, это случайность или закономерность?
а вот это уже личный навык каждого - уметь отличать балаболов от профи.
по работе у меня это навык развит. при общении какое-то время становится понятно и не в профильных областях.
при этом соглашусь, что много т.н. аналитиков слабо владеет предметом - это видно, когда они комментируют вещи, с которыми знаком
кому доверять из военных аналитиков - не скажу
верю в ВСУ.
На этот случай существует "консенсус-прогноз" профильных специалистов. Он не гарантирует максимальную точность, но, во всяком случае, отсеивает откровенную лажу.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:20
Я стверджував, що в цій війні 90% рішень приймається політиками.
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Економісти також "топлива не заменят" і з повітря палива не зроблять
вы путаете экономистов с экономикой? Если плохо с памятью, напомню я говорил про экономику
vitaliian написав: andrijk777 написав:
війна - це 90% політики, особливо сучасна війна
не совсем, война = экономика. .
политики не могут материализовать необходимое нам топливо. С чем вы спорите? Топливо производят экономики, а не политики.
З чим спорите ви, я не розумію.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:22
juristkostya написав:
Вообще неправильная постановка задачи
подведем итог. Объемы свободной нефти доступной для Украины на мировом рынке после эмбарго РФ, спрогнозировать нельзя. Координаты прилетов русских ракет, которые могут разрушить нефтехранилища, казармы, мосты и все остальное спрогнозировать нельзя. А дату окончания войны спрогнозировать можно. Занавес.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:26
Shaman написав:
Вы имеете ввиду, то развалится на маленькие части - может быть, может быть.
Ні.
Можливе від'єднання маленьких частин, наприклад Чечні. Це максимум.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:26
andrijk777 написав:
З чим спорите ви, я не розумію
В политической плоскости закончить этот конфликт невозможно. А в экономической абсолютно реально, если весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им. Их экономика вернётся к образцу 1941 года и со временем воевать будет нечем. Если не будет госперевррота или не умрет путин, я другого пути окончания конфликта не вижу.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 тра, 2022 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:30
vitaliian написав: juristkostya написав:
Вообще неправильная постановка задачи
подведем итог. Объемы свободной нефти доступной для Украины после эмбарго РФ, спрогнозировать нельзя. Прилеты русских ракет которые могут разрушить нефтехранилища, казармы, мосты и все остальное спрогнозировать нельзя. А дату окончания войны спрогнозировать можно. Занавес.
Вас подводит попытка оценивать все с позиции рыночной экономики, что принципиально неверно. Союзники могут давать топливо из стратегических запасов даже при его недостатке на рынке. Более того, при планировании этих поставок будут даже учтены неизбежные потери от вражеских ударов. Это, в принципе, касается и еды (с ней тоже проблемы на свободном рынке), и танков (тут рынка в строгом смысле никогда и бывает) и всех прочих позиций.
Наличие политических рычагов позволяет планировать ход кампании без учёта рыночных механизмов.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:33
juristkostya написав:
Союзники могут давать топливо из стратегических запасов даже при его недостатке на рынке
сколько топлива нам дали Венгрия, Франция и Германия? Ранее я писал что у людей есть склонность путать хотелки с реальностью. "Могут" в бак не зальёшь, нужны конкретные объемы поставок.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:35
vitaliian написав: andrijk777 написав:
З чим спорите ви, я не розумію
В политической плоскости закончить этот конфликт невозможно. А в экономической абсолютно реально, если весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им. Их экономика вернётся к образцу 1941 года и со временем воевать будет нечем. Если не будет госперевррота или не умрет путин, я другого пути окончания конфликта не вижу.
Опять 25.
"весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им" - це і є політичне рішення!!!
, з економічної точки зору, воно абсурдне.
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