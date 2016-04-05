Victor Andrusiv20 ч. ·Хмари на горизонті третього етапу війниЯ вже писав, що війна для Путіна ввійшла в третій етап. Багато хто вважає, що поки триває тільки другий етап. Поясню ще раз етапність війни: перший етап - захопити країну за два тижні, другий етап — захопити Донбас до 9 травня, і нарешті третій — гра в довгу. Цей етап розпочався всього 2-3 тижні тому і вже видно як росіяни міняють свою стратегію і тактику. Його ціль реалізувати “повзучу окупацію” — відгризаючи по одному-два населених пункти України на день, і дотягнути до зими, щоб зробити Захід більш зговірливим на фоні енергетичних і продовольчих криз.За цей короткий період ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:1.Шольц і Макрон виступили за переговори2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна3.Міллі дзвонив Герасімову4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованимДо цього слід додати ще інші важливі речі:1.Незважаючи на зрив мобілізації в РФ, Путіну вдалось зібрати нові БТГр. Звісно, велику частину дала примусова мобілізація в ЛДНР. І з вчителів армія така собі, але факт є фактом;2.Санкції не просто не завдали краху, а навпаки серйозно підняли доходи РФ. Ціни на нафту взлетіли, Індія і Китай з дисконтом почали вигрібати, але і європейці не соромляться. До цього ще слід додати зростання цін на пшеницю, яку зараз теж активно експортує Росія;3.Хоча Путін не досягнув жодної своєї планової цілі — він поставив нові. Так, Кремль видає взяття Маріуполя за велику перемогу. Також колосальні ресурси кинуті на оточення Лисичанська і Северодонецька;4.Ожила російська дипломатія. Якщо попередньо з ними ніхто не розмовляв, то зараз навпаки — розмови стали дуже інтенсивні.5.Повзуче просування на фронті росіян стало можливим завдяки зміні тактиці. Так, враховуючи значну кризу з відказниками, вони почали перезбирати боєздатні частини і виставляти їх на ключові для них напрями. На інших напрямах вони просто застосовують бомбардування або маневри.Все це потребує особливої уваги і мобілізації. Росіяни перейшли на новий етап, а ми походу ще ні. Ми все ще живемо успіхами попередніх етапів, зокрема, обіцяній великій підтримці Заходу і боротьбі до повної перемоги. Але бачимо, що все легко змінюється.Зараз черговий дуже важливий момент в нашій вітчизняній війні. Загроза продовольчої кризи виходить в топ питань на Заході. Є два шляхи виходу із цього. Перший — домовитись з росіянами, другий — розблокувати Чорне море наданням відповідного озброєння нам. Сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб Захід вибрав саме другий варіант. Оскільки будь-які сепаратні домовленості в одному питанні, потягнуть за собою домовленості і в іншому.Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу.