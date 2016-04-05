RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1123112411251126>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:37

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:политики не могут материализовать необходимое нам топливо. С чем вы спорите? Топливо производят экономики, а не политики.

Я стверджував, що в цій війні 90% рішень приймається політиками.
З чим спорите ви, я не розумію.

То, же что толковал и вчера, но уже чужими словами, для тех, кто в танке:
https://www.facebook.com/victor.andrusi ... 8920599146
Victor Andrusiv
20 ч. ·
Хмари на горизонті третього етапу війни

Я вже писав, що війна для Путіна ввійшла в третій етап. Багато хто вважає, що поки триває тільки другий етап. Поясню ще раз етапність війни: перший етап - захопити країну за два тижні, другий етап — захопити Донбас до 9 травня, і нарешті третій — гра в довгу. Цей етап розпочався всього 2-3 тижні тому і вже видно як росіяни міняють свою стратегію і тактику. Його ціль реалізувати “повзучу окупацію” — відгризаючи по одному-два населених пункти України на день, і дотягнути до зими, щоб зробити Захід більш зговірливим на фоні енергетичних і продовольчих криз.

За цей короткий період ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:

1.Шольц і Макрон виступили за переговори
2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна
3.Міллі дзвонив Герасімову
4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню
5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS
6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти
7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим

До цього слід додати ще інші важливі речі:

1.Незважаючи на зрив мобілізації в РФ, Путіну вдалось зібрати нові БТГр. Звісно, велику частину дала примусова мобілізація в ЛДНР. І з вчителів армія така собі, але факт є фактом;

2.Санкції не просто не завдали краху, а навпаки серйозно підняли доходи РФ. Ціни на нафту взлетіли, Індія і Китай з дисконтом почали вигрібати, але і європейці не соромляться. До цього ще слід додати зростання цін на пшеницю, яку зараз теж активно експортує Росія;

3.Хоча Путін не досягнув жодної своєї планової цілі — він поставив нові. Так, Кремль видає взяття Маріуполя за велику перемогу. Також колосальні ресурси кинуті на оточення Лисичанська і Северодонецька;

4.Ожила російська дипломатія. Якщо попередньо з ними ніхто не розмовляв, то зараз навпаки — розмови стали дуже інтенсивні.

5.Повзуче просування на фронті росіян стало можливим завдяки зміні тактиці. Так, враховуючи значну кризу з відказниками, вони почали перезбирати боєздатні частини і виставляти їх на ключові для них напрями. На інших напрямах вони просто застосовують бомбардування або маневри.

Все це потребує особливої уваги і мобілізації. Росіяни перейшли на новий етап, а ми походу ще ні. Ми все ще живемо успіхами попередніх етапів, зокрема, обіцяній великій підтримці Заходу і боротьбі до повної перемоги. Але бачимо, що все легко змінюється.

Зараз черговий дуже важливий момент в нашій вітчизняній війні. Загроза продовольчої кризи виходить в топ питань на Заході. Є два шляхи виходу із цього. Перший — домовитись з росіянами, другий — розблокувати Чорне море наданням відповідного озброєння нам. Сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб Захід вибрав саме другий варіант. Оскільки будь-які сепаратні домовленості в одному питанні, потягнуть за собою домовленості і в іншому.

Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:48

  Kudrjavuy написав:То, же что толковал и вчера, но уже чужими словами, для тех, кто в танке:
https://www.facebook.com/victor.andrusi ... 8920599146
Victor Andrusiv

...

Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу.


Расписано все верно. Нас усадят за стол переговоров уже в ближайшее время (звоночки об этом озвучиваются, мол сотни тысяч жизней на кону) и скажут - или подписываем минск-3 или вся помощь будет свернута и воюйте сами - сами выращивали у себя пятую колонну, которая сейчас активно на занятых территориях сотрудничает с оккупантом, сами выбрали веселого президента, который свернул ракетные программы и сказал "надо просто перестать стрелять", сами отказались от ЯО и советских крылатых ракет, сами просрали Херсон...

Вот только есть одно НО, Путин до самой своей смерти не откажется выйти к приднестровью.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11243
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2438 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:50

  andrijk777 написав:весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им" - це і є політичне рішення!!!, з економічної точки зору, воно абсурдне.
Правильно, поэтому оно принято не будет. Потому что у политиков нет власти над экономикой. Не переоценивайте их возможности. Триллионы долларов инвестиций заточены на рынок рф или сырьё из рф. Так политики взяли и отказались от ранее сделанных инвестиций по политическим мотивам. Их потом крупный бизнес с гав..м смешает. Наивно этого ждать и хотеть. Уже проходили через санкции 2014.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 15:56, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13175
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2018 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:50

  GALeon написав: На Мосбирже доллар “упал” ниже 57 рублей. Впервые с 2018 года

Наёмникам стали платить в долларах:
https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... e=628D07B5
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:53

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Маячня. Розпаду РФ на великі частини не буде в ніякому випадку і за ніяких умов. Для цього немає базових причин.

Будет, и мы еще будем это наблюдать ;)
или Вы имеете ввиду, то развалится на маленькие части - может быть, может быть.

Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії.
А звідки організуються великі частини?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:59

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Союзники могут давать топливо из стратегических запасов даже при его недостатке на рынке
сколько топлива нам дали Венгрия, Франция и Германия? Ранее я писал что у людей есть склонность путать хотелки с реальностью. "Могут" в бак не зальёшь, нужны конкретные объемы поставок.

25000 тонн дала Польша топлива из резервов, проблемы с топливом возникли по 2м причинам(не считая москалей)
1 установленная предельная цена была ниже рынка...(сняли)
2 Европа не готова к дополнительному потребителю в лице Украины ни производственно, ни логистически...вопрос решается

и хватит разводить зраду на 10 страниц по одной теме...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7322
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:59

  Zebra написав:Вот только есть одно НО, Путин до самой своей смерти не откажется выйти к приднестровью.

1240м году Батый спалил Киев.
Все князья попрятались за своими крепостными стенами, отказавшись стать одним войском.
Поэтому татары города брали словно орешки.
Закончив с Русью Батый перешел горы посмотрел с них на Угоршіну. На города и приказал разворачиваться домой.
- Если так будут противостоять и эти, как Русь - здесь нам делать нечего.

Вот и надеяться с той поры европейские царедворцы, что орда насытиться Украиной.
Это К/Х по моему мнению изложил бы в лучшем виде.
И той политике, что навязывают Украине с 1991 года - отгрызая её часть поэтапно, КАЖДЫЙ ГОД.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 24 тра, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3325
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Союзники могут давать топливо из стратегических запасов даже при его недостатке на рынке
сколько топлива нам дали Венгрия, Франция и Германия? Ранее я писал что у людей есть склонность путать хотелки с реальностью. "Могут" в бак не зальёшь, нужны конкретные объемы поставок.

Тем не менее, _пока_ армия снабжается.
juristkostya
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:06

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:З чим спорите ви, я не розумію
В политической плоскости закончить этот конфликт невозможно. А в экономической абсолютно реально, если весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им. Их экономика вернётся к образцу 1941 года и со временем воевать будет нечем. Если не будет госперевррота или не умрет путин, я другого пути окончания конфликта не вижу.
все строго наоборот: топливное эмбарго - однозначно _политический_ шаг.
juristkostya
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1123112411251126>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95456
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2990
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (739)
24.05.2022 17:30
ФОП (92)
24.05.2022 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.