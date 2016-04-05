Я вже писав, що війна для Путіна ввійшла в третій етап. Багато хто вважає, що поки триває тільки другий етап. Поясню ще раз етапність війни: перший етап - захопити країну за два тижні, другий етап — захопити Донбас до 9 травня, і нарешті третій — гра в довгу. Цей етап розпочався всього 2-3 тижні тому і вже видно як росіяни міняють свою стратегію і тактику. Його ціль реалізувати “повзучу окупацію” — відгризаючи по одному-два населених пункти України на день, і дотягнути до зими, щоб зробити Захід більш зговірливим на фоні енергетичних і продовольчих криз.
За цей короткий період ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:
1.Шольц і Макрон виступили за переговори 2.ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна 3.Міллі дзвонив Герасімову 4.Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню 5.Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS 6.Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти 7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим
До цього слід додати ще інші важливі речі:
1.Незважаючи на зрив мобілізації в РФ, Путіну вдалось зібрати нові БТГр. Звісно, велику частину дала примусова мобілізація в ЛДНР. І з вчителів армія така собі, але факт є фактом;
2.Санкції не просто не завдали краху, а навпаки серйозно підняли доходи РФ. Ціни на нафту взлетіли, Індія і Китай з дисконтом почали вигрібати, але і європейці не соромляться. До цього ще слід додати зростання цін на пшеницю, яку зараз теж активно експортує Росія;
3.Хоча Путін не досягнув жодної своєї планової цілі — він поставив нові. Так, Кремль видає взяття Маріуполя за велику перемогу. Також колосальні ресурси кинуті на оточення Лисичанська і Северодонецька;
4.Ожила російська дипломатія. Якщо попередньо з ними ніхто не розмовляв, то зараз навпаки — розмови стали дуже інтенсивні.
5.Повзуче просування на фронті росіян стало можливим завдяки зміні тактиці. Так, враховуючи значну кризу з відказниками, вони почали перезбирати боєздатні частини і виставляти їх на ключові для них напрями. На інших напрямах вони просто застосовують бомбардування або маневри.
Все це потребує особливої уваги і мобілізації. Росіяни перейшли на новий етап, а ми походу ще ні. Ми все ще живемо успіхами попередніх етапів, зокрема, обіцяній великій підтримці Заходу і боротьбі до повної перемоги. Але бачимо, що все легко змінюється.
Зараз черговий дуже важливий момент в нашій вітчизняній війні. Загроза продовольчої кризи виходить в топ питань на Заході. Є два шляхи виходу із цього. Перший — домовитись з росіянами, другий — розблокувати Чорне море наданням відповідного озброєння нам. Сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб Захід вибрав саме другий варіант. Оскільки будь-які сепаратні домовленості в одному питанні, потягнуть за собою домовленості і в іншому.
Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу.
Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу.
Расписано все верно. Нас усадят за стол переговоров уже в ближайшее время (звоночки об этом озвучиваются, мол сотни тысяч жизней на кону) и скажут - или подписываем минск-3 или вся помощь будет свернута и воюйте сами - сами выращивали у себя пятую колонну, которая сейчас активно на занятых территориях сотрудничает с оккупантом, сами выбрали веселого президента, который свернул ракетные программы и сказал "надо просто перестать стрелять", сами отказались от ЯО и советских крылатых ракет, сами просрали Херсон...
Вот только есть одно НО, Путин до самой своей смерти не откажется выйти к приднестровью.
andrijk777 написав:весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им" - це і є політичне рішення!!!, з економічної точки зору, воно абсурдне.
Правильно, поэтому оно принято не будет. Потому что у политиков нет власти над экономикой. Не переоценивайте их возможности. Триллионы долларов инвестиций заточены на рынок рф или сырьё из рф. Так политики взяли и отказались от ранее сделанных инвестиций по политическим мотивам. Их потом крупный бизнес с гав..м смешает. Наивно этого ждать и хотеть. Уже проходили через санкции 2014.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 24 тра, 2022 15:56, всього редагувалось 3 разів.
juristkostya написав:Союзники могут давать топливо из стратегических запасов даже при его недостатке на рынке
сколько топлива нам дали Венгрия, Франция и Германия? Ранее я писал что у людей есть склонность путать хотелки с реальностью. "Могут" в бак не зальёшь, нужны конкретные объемы поставок.
25000 тонн дала Польша топлива из резервов, проблемы с топливом возникли по 2м причинам(не считая москалей) 1 установленная предельная цена была ниже рынка...(сняли) 2 Европа не готова к дополнительному потребителю в лице Украины ни производственно, ни логистически...вопрос решается
и хватит разводить зраду на 10 страниц по одной теме...
Zebra написав:Вот только есть одно НО, Путин до самой своей смерти не откажется выйти к приднестровью.
1240м году Батый спалил Киев. Все князья попрятались за своими крепостными стенами, отказавшись стать одним войском. Поэтому татары города брали словно орешки. Закончив с Русью Батый перешел горы посмотрел с них на Угоршіну. На города и приказал разворачиваться домой. - Если так будут противостоять и эти, как Русь - здесь нам делать нечего.
Вот и надеяться с той поры европейские царедворцы, что орда насытиться Украиной. Это К/Х по моему мнению изложил бы в лучшем виде. И той политике, что навязывают Украине с 1991 года - отгрызая её часть поэтапно, КАЖДЫЙ ГОД.
В политической плоскости закончить этот конфликт невозможно. А в экономической абсолютно реально, если весь мир перестанет что либо покупать у РФ и продавать им. Их экономика вернётся к образцу 1941 года и со временем воевать будет нечем. Если не будет госперевррота или не умрет путин, я другого пути окончания конфликта не вижу.
все строго наоборот: топливное эмбарго - однозначно _политический_ шаг.