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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1123112411251126
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А дату окончания войны спрогнозировать можно. Занавес.

Можно. Зная политический цикл Украины. В 2024 году весной президентские выборы, осенью парламентские. Поэтому война завершится в январе-феврале 2024.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:37

  crumd написав:
  vitaliian написав:А дату окончания войны спрогнозировать можно. Занавес.

Можно. Зная политический цикл Украины. В 2024 году весной президентские выборы, осенью парламентские. Поэтому война завершится в январе-феврале 2024.


:evil:
Утром 24 мая оккупанты заняли город Светлодарск Донецкой области. Днем раньше они захватили соседний поселок Мироновский.
https://freeradio.com.ua/ru/rossyiskye- ... hlava-vha/


Эту информацию журналистам Свободного радио подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

“В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании“, — говорит Сергей Гошко.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:39

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:40

  crumd написав:
  vitaliian написав:А дату окончания войны спрогнозировать можно. Занавес.

Можно. Зная политический цикл Украины. В 2024 году весной президентские выборы, осенью парламентские. Поэтому война завершится в январе-феврале 2024.

Чозабред? -- на время военного времени все выборы откладываются...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:12

Є гарні новини з півдня, дуже кортить поділитися, але поки що не можна, тре пару днів почекати :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Беларусь закупает «похоронные» жетоны для опознания убитых солдат.

На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:15

Щодо закінчення війни скажу так:
Через 2 місяці війна точно не закінчиться. А прогнозувати дальше це тикати пальцем в небо. Жоден експерт не скаже більш-менш точно.
Якщо хтось думає що є якісь там супер-пупер воєнні експерти, то я в це не вірю. Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:21

  andrijk777 написав:В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.

Я то же, когда то - был молод и глуп...
..............................................................................
Жаль, что Вы не хотите слушать, не способны понимать.
Работать и служить Неньке.
Kudrjavuy
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