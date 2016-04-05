Беларусь закупает «похоронные» жетоны для опознания убитых солдат.
На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
Щодо закінчення війни скажу так: Через 2 місяці війна точно не закінчиться. А прогнозувати дальше це тикати пальцем в небо. Жоден експерт не скаже більш-менш точно. Якщо хтось думає що є якісь там супер-пупер воєнні експерти, то я в це не вірю. Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях". В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
Эту информацию журналистам Свободного радио подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.
“В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании“, — говорит Сергей Гошко.
Никакой зрады. ВСУ реализуют маневровую оборону – именно так объяснили в МВД отход украинских бойцов из Светлодарска и Мироновского
«Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой зрады в этом нет», - объяснил советник главы МВД Виктор Андрусив.
По его словам, таким образом украинские военные могли избежать возможного оцепления и значительных потерь
"Кажуть, в кулуарах Всесвітнього економічного форуму вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем і повернутися до бізнесу з Росією. Це новий вірус сліпоти? Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни - зброя, гроші, ембарго", - підкреслив Подоляк.
Не забудьте, что если пойдёте Честно Служить - Вас обязательно продадут. Не те, так эти.