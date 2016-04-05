Додано: Вів 24 тра, 2022 19:43

sashaqbl написав: vitaliian нормальний лікар цікавиться новими дослідженнями в сфері медицини. Нормальний айтішник цікавиться розробками і проектами в своїй сфері. Тому нормальний військовий мав би цікавитися найбільшою(на даний момент) війною 21 століття. нормальний лікар цікавиться новими дослідженнями в сфері медицини. Нормальний айтішник цікавиться розробками і проектами в своїй сфері. Тому нормальний військовий мав би цікавитися найбільшою(на даний момент) війною 21 століття.

можете не сомневаться, не просто цікавляться, а очень внимательно изучают. Понятно, что вялотекущие индо-пакистанский или арабо-изнаильский конфликты никого не интересуют кроме политиков, т.к. сегодня это именно политические, а не военные конфликты. А вот опыт войн, в частности, арабо-изнаильских изучался крайне тщательно. С армейских впкмён хорошо помню - были прямо книжки с анализом вьетнамской войны, арабо-израильской войны. По арабо-изнаильской войне были показаны результаты бомбардировок. Хорошо помню, как мы тогда поражались точности бомбометания израильской авиацией, когда отметки взрывов лежали почти точно по оси взлётно-посадочной полосы. Естественно, это была не общедоступная литература (уж не помню ДСП или секретная), но для офицеров была вполне доступна.Не сомневаюсь, что опыт нашей войны - фактически первой настоящей войны за последние десятилетия, где столкнулись достаточно современные большие армии - будет изучаться чуть ли не под микроскопом.P.s. Когда я писал о том, что поставки уже идут, это только к тому, что для ленд-лиза не нужно будет налаживать логистику, она уже существует.