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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1124112511261127
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:51

Kudrjavuy
Тобі тут питання задавали відносно твоєї локації евакуація, окупація, чи є електрика?
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:04

  lapay написав:Kudrjavuy
Ви краще скажіть свою локацію - евакуація, окупація, чи є електрика?

Сегодня, даже Святослав Вакарчук концерт давал. :wink:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:04

  fler написав:Є гарні новини з півдня, дуже кортить поділитися, але поки що не можна, тре пару днів почекати :wink:

Можете мені в приват? :D
А то в нас тут сьогодні теж "плани змінились"🤔
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:08

  andrijk777 написав:Щодо закінчення війни скажу так:
Через 2 місяці війна точно не закінчиться. А прогнозувати дальше це тикати пальцем в небо. Жоден експерт не скаже більш-менш точно.
Якщо хтось думає що є якісь там супер-пупер воєнні експерти, то я в це не вірю. Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.

Все так само, як і прогнозування курсу долара :lol:
Всі експерти - "з одної бочки розливу" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:16

  Успіх написав:
  fler написав:Є гарні новини з півдня, дуже кортить поділитися, але поки що не можна, тре пару днів почекати :wink:

Можете мені в приват? :D
А то в нас тут сьогодні теж "плани змінились"🤔

І мені будь-ласка
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пушилин сообщил о начале захвата города Красный Лиман

Военные подразделения РФ совместно с народными милициями ДНР и ЛНР зашли в сам город на западе Донецкой области.

«Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — сказал Пушилин.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:26

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:Вы имеете ввиду, то развалится на маленькие части - может быть, может быть.

Ні.
Можливе від'єднання маленьких частин, наприклад Чечні. Це максимум.

это россиянам хочется верить, что нет

триггер - смерть любимого диктатора.
а вот в битве за трон проигравшие начнут качать лодку отделения.

тем более, что после Украины воевать в Раше будет особенно некому

Чечня при отвале большой кусок отхватит, там что зря такую банду нукеров собрали.

в 86 году тоже не все верили в развал Совка, прошло 5 лет...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:31

  andrijk777 написав:Щодо закінчення війни скажу так:
Через 2 місяці війна точно не закінчиться.

Допускаю через 2 месяца подписания перемирия (соглашения о прекращении огня...)
  andrijk777 написав:А прогнозувати дальше це тикати пальцем в небо.

Весь 2023 год будем воевать.
  andrijk777 написав:В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.

Думаю хуйло тем или иным способом уберут от власти в течении нескольких месяцев. До осени с вероятностью 90%.
Но это не остановит войну, хотя изменит её характер и интенсивность.
В рф уже начались очень серьезные события в верхах.
Заканчивают формироваться фракции для борьбы за постпутинское наследие.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:38

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Маячня. Розпаду РФ на великі частини не буде в ніякому випадку і за ніяких умов. Для цього немає базових причин.

Будет, и мы еще будем это наблюдать ;)
или Вы имеете ввиду, то развалится на маленькие части - может быть, может быть.

Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії.
А звідки організуються великі частини?..

гипотетически - если все начнется валится по взрослому.

первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят ;)

Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал.
Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.

и да европейская часть раши со столицей в Москве

видите, сколько частей получилось?
скажите фантастика? - поживем, увидим...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:43

  sashaqbl написав:vitaliian нормальний лікар цікавиться новими дослідженнями в сфері медицини. Нормальний айтішник цікавиться розробками і проектами в своїй сфері. Тому нормальний військовий мав би цікавитися найбільшою(на даний момент) війною 21 століття.

можете не сомневаться, не просто цікавляться, а очень внимательно изучают. Понятно, что вялотекущие индо-пакистанский или арабо-изнаильский конфликты никого не интересуют кроме политиков, т.к. сегодня это именно политические, а не военные конфликты. А вот опыт войн, в частности, арабо-изнаильских изучался крайне тщательно. С армейских впкмён хорошо помню - были прямо книжки с анализом вьетнамской войны, арабо-израильской войны. По арабо-изнаильской войне были показаны результаты бомбардировок. Хорошо помню, как мы тогда поражались точности бомбометания израильской авиацией, когда отметки взрывов лежали почти точно по оси взлётно-посадочной полосы. Естественно, это была не общедоступная литература (уж не помню ДСП или секретная), но для офицеров была вполне доступна.
Не сомневаюсь, что опыт нашей войны - фактически первой настоящей войны за последние десятилетия, где столкнулись достаточно современные большие армии - будет изучаться чуть ли не под микроскопом.

P.s. Когда я писал о том, что поставки уже идут, это только к тому, что для ленд-лиза не нужно будет налаживать логистику, она уже существует.
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