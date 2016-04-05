Kudrjavuy
Тобі тут питання задавали відносно твоєї локації евакуація, окупація, чи є електрика?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 18:51
Kudrjavuy
Тобі тут питання задавали відносно твоєї локації евакуація, окупація, чи є електрика?
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:04
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:04
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:08
Все так само, як і прогнозування курсу долара
Всі експерти - "з одної бочки розливу"
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:16
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пушилин сообщил о начале захвата города Красный Лиман
Военные подразделения РФ совместно с народными милициями ДНР и ЛНР зашли в сам город на западе Донецкой области.
«Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — сказал Пушилин.
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:26
это россиянам хочется верить, что нет
триггер - смерть любимого диктатора.
а вот в битве за трон проигравшие начнут качать лодку отделения.
тем более, что после Украины воевать в Раше будет особенно некому
Чечня при отвале большой кусок отхватит, там что зря такую банду нукеров собрали.
в 86 году тоже не все верили в развал Совка, прошло 5 лет...
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:31
Допускаю через 2 месяца подписания перемирия (соглашения о прекращении огня...)
Весь 2023 год будем воевать.
Думаю хуйло тем или иным способом уберут от власти в течении нескольких месяцев. До осени с вероятностью 90%.
Но это не остановит войну, хотя изменит её характер и интенсивность.
В рф уже начались очень серьезные события в верхах.
Заканчивают формироваться фракции для борьбы за постпутинское наследие.
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:38
гипотетически - если все начнется валится по взрослому.
первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят
Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал.
Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.
и да европейская часть раши со столицей в Москве
видите, сколько частей получилось?
скажите фантастика? - поживем, увидим...
Додано: Вів 24 тра, 2022 19:43
можете не сомневаться, не просто цікавляться, а очень внимательно изучают. Понятно, что вялотекущие индо-пакистанский или арабо-изнаильский конфликты никого не интересуют кроме политиков, т.к. сегодня это именно политические, а не военные конфликты. А вот опыт войн, в частности, арабо-изнаильских изучался крайне тщательно. С армейских впкмён хорошо помню - были прямо книжки с анализом вьетнамской войны, арабо-израильской войны. По арабо-изнаильской войне были показаны результаты бомбардировок. Хорошо помню, как мы тогда поражались точности бомбометания израильской авиацией, когда отметки взрывов лежали почти точно по оси взлётно-посадочной полосы. Естественно, это была не общедоступная литература (уж не помню ДСП или секретная), но для офицеров была вполне доступна.
Не сомневаюсь, что опыт нашей войны - фактически первой настоящей войны за последние десятилетия, где столкнулись достаточно современные большие армии - будет изучаться чуть ли не под микроскопом.
P.s. Когда я писал о том, что поставки уже идут, это только к тому, что для ленд-лиза не нужно будет налаживать логистику, она уже существует.
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