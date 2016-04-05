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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:08
UA написав:
В рф уже начались очень серьезные события в верхах.
если не секрет какие? Мои источники говорят что в Кремле к смерти Путина не готовы, потому что ни у одного из возможных приемников нет должной поддержки в элитах и в народе. Для нас это скорее хорошо, после смерти фюрера на рф может начаться гражданская война (если элиты оперативно не договорятся). Пока что самый доверенный Патрушев, но поддержки у него нет. Народ мог бы проголосовать за Набиуллину.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:14
vitaliian написав:
Для нас это скорее хорошо, после смерти фюрера на рф может начаться гражданская война
Тоже думаю, что фронт резко приутихнет - борьба за трон будет важнее, каких то провинциальных (а Украину там по прежнему считают своей мятежной провинцией) разборок. Ну а тот кто сядет на трон, уже озвучит своё видение и война заиграет другими красками.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:17
У Навального есть шанс? Или ему вечно сидеть?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:17
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:22
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
Вы имеете ввиду, то развалится на маленькие части - может быть, может быть.
Ні.
Можливе від'єднання маленьких частин, наприклад Чечні. Це максимум.
это россиянам хочется верить, что нет
триггер - смерть любимого диктатора.
а вот в битве за трон проигравшие начнут качать лодку отделения.
тем более, что после Украины воевать в Раше будет особенно некому
Чечня при отвале большой кусок отхватит, там что зря такую банду нукеров собрали.
в 86 году тоже не все верили в развал Совка, прошло 5 лет...
Тобто у вас тільки 1 аргумент - це розвал СРСР.
І навіть цей аргумент слабенький, СРСР має мало спільного з РФ в плані адміністративного устрою.
"Куски СРСР", тобто республіки мали державність відносно недавно, 50-70 років до розпаду.
"Куски РФ" ніякої державності ніколи не мали.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:23
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:24
Investor_K написав: Успіх написав: fler написав:
Є гарні новини з півдня, дуже кортить поділитися, але поки що не можна, тре пару днів почекати
Можете мені в приват?
А то в нас тут сьогодні теж "плани змінились"🤔
І мені будь-ласка
Ні-ні, тут треба мовчати.
Хоча справді "новини гарні" і в нас, але я ще сам не знаю - "завдяки чому саме" такі подальші плани/дії по моєму напрямку?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:26
sashaqbl написав:Letusrock
є сильна перевага на "деяких напрямках". Є значна перевага в артилерії. Але в загальному сили сторін десь плюс мінус рівні - перед війною Росія зібрала 170 БТГ - це десь 130-140 тис.
І для наступу потрібна перевага на ділянці наступу, а не всюди, що росіяни й демонструють, забезпечуючи собі таку перевагу в ключових напрямках.
Согласен с Вами. У России нет решающего преимущества в живой силе. Возможно, даже преимущество сегодня у нас. Не берусь анализировать по танкам и артиллерии - не знаю цифры. Но совсем не уверен, что у них есть какое-то решающее преимущество при котором нам могут понадобиться " тисячі танків, артилерії", как пишет Letusrock
Явно есть преимущество по самолётам. Тем не менее, несмотря на относительную слабость нашей ПВО, её достаточно, чтобы росс ВВС не чувствовали себя в безопасности м "хозяевами неба". В результате эффективность их применения существенно снижена.
По живой силе у нас проблема в том, что приходится держать войска чуть ли не по всему периметру, в частности. не гарантирована безопасность белорусской границы да и северо-восточного направления (Сумы-Харьков). Пока что стратегическая инициатива на стороне России, нам приходится реагировать на их действия.
Так что надеюсь, что при активных поставках тяжёлого вооружения (не так, как Германия) через пару месяцев мы могли по крайней мере начать перехватывать инициативу и переходить в серьёзные контр-наступления.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:26
Investor_K написав:
У Навального есть шанс? Или ему вечно сидеть?
Овальный это уже прошлое.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:28
vitaliian написав: UA написав:
В рф уже начались очень серьезные события в верхах.
если не секрет какие? Мои источники говорят что в Кремле к смерти Путина не готовы, потому что ни у одного из возможных приемников нет должной поддержки в элитах и в народе. Для нас это скорее хорошо, после смерти фюрера на рф может начаться гражданская война (если элиты оперативно не договорятся). Пока что самый доверенный Патрушев, но поддержки у него нет. Народ мог бы проголосовать за Набиуллину.
Патрушеву в этом году стукнет 71
Баба фюрер рф? Это такой юмор?
Предположу что после хуйла будет череда из и.о. фюрера на полгода - год.
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