Это очень реальный вариант, если ко власти придут люди от бизнеса (Дерипаска, Абрамович, Тиньков и ряд других бизнесменов не только не рады, а открыто высказываются против этой войны), а не снова силовики. Эта баба вполне сойдёт за Маргарет Тэтчер, железная баба. Если она придёт во власть, реально есть шанс на экономически-социальную трансформацию РФ. Но хз, мне кажется силовики вцепились там во власть железной хваткой...хотя может у кого хватит ума поддержать интеллектуальную альтернативу.
slonomag бОльшая часть денег все равно и дальше будет тратиться в Европе
Вот это как раз и характеризует тех, кто подписывает петиции, обещая после выезда из Украины перечислять деньги в бюджет Украины.
Обещать - не значит жениться! (с)
Ну блин, пусть забирают квартиры у тех кто пообещает и не выполнит обещание. 90% все равно вернется, и на въезде все равно можно будет выставить счет, еще и на 2 умножить, если обещал давать 500уе в месяц на ВСУ пока за границей, а на деле не давал.
Или Вы считаете что 90% населения сразу бац и свалит навечно? Так тогда вообще не понятно за что борьба, если предположить что 90% населения только спит и видит как бы поскорее сбежать с Украины навечно. Перекантоваться пару месяцев за границей я думаю 10-20% населения может и не против, но не большинство же. И из этих 10-20% реально хотят навечно остаться в Европе не так уж много, остальные будут возвращаться. Так что будут платить, никуда не денуться.
1. Поинтересуйтесь у юристов (например, igneus, насколько всё это реально с юридической стороны. Думаю, абсолютно нереально. 2. Если выставить такие требования, то люди, которые смогут зарабатывать "там" достаточно, чтобы платить Украине 1000 долл в месяц, скорее всего там и останутся. А если забирать квартиры, то останутся и те, кто платить не сможет.
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
ВСУ должны зайти на территорию оккупированного Крыма уже к концу года, — глава ГУР Кирилл Буданов.
Лидер украинской разведки назвал два варианта окончания войны для рф:
Смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии и вывод войск со всех оккупированных территорий по всему миру.
Распад рф на три или больше частей, которые станут независимыми государствами.
Буданов начал слишком много говорить. Я, конечно, понимаю, что глава разведки обладает очень большой информацией, но надо и ещё кое-что. Не уверен, что Буданов... скажем так, обладает нужными качествами.
UA написав:Предположу что после хуйла будет череда из и.о. фюрера на полгода - год.
Будет медведь или обезьяна. 100%
Разыгрывают иной вариант:
98-річний дипломат-пацифіст часів Холодної війни вважає непристойною поведінку України. Мова про путінферштеєра Генрі Кіссінджера. https://bastion.tv/ukrayinskij-svit-na- ... iru_n47417 Колишній державний секретар США і радник президента Річарда Ніксона з національної безпеки днями завітав у швейцарський Давос, де пропагував "фінляндизувати" Україну. З виступом Кіссінджера можна ознайомитися на шпальтах видання "Business Insider".
Так от, людину похилого віку, яка мала б лежати у ліку і чекати на зустріч зі Всевишнім, на вимогу старого американського істеблішменту та продажних євробюрократів притягли в альпійське містечко для озвучення тез кремлівської пропаганди. Ексдержсек висловився за повернення до архітектури Ялтинської системи, тобто світопорядку після 1945 року.
На думку Кіссінджера, гаряча фаза російсько-української війни затягнулася, людські жертви та втрати від санкцій впливають на глобальну економіку, відтак саме Київ, але чомусь не Москва, мусить першим піти на перемовини й принагідно погодитися на вимоги кремлівського бункерного щура. В уяві таких авторитетів, чия зірка давно згасла, Україна досі – "друга Фінляндія", умовний міст між Сходом (росією) та Заходом (Європою), який використовують усі для власних потреб.
У зв'язку з вищевикладеною позицією, американський дипломат-пацифіст переконаний, українці, як колись фіни, повинні поступитися своїми землями (у першу чергу Кримом, Луганщиною і Донеччиною – прим. ред.) заради глобального миру та, ймовірно, певних дивідендів від заробітку на посередництві між російським і західним блоками. Але Кіссінджер, як і європейські путінферштеєри (Емануель Макрон, Олаф Шольц, Сильвіо Берлусконі та інші – прим. ред.) відверто лукавить.