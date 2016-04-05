В любом случае, независимо от результатов войны - надо искать возможность создавать крылатые ракеты которые достанут до москвы и крымского моста. Пусковые шахты размещать подальше от границ на западе страны. Должно быть столько шахт, чтоб одним залпом могло вылететь несколько сотен ракет, что сделает невозможным их перехват.
Больше вариантов я не вижу. Это будет оружие сдерживания.
Крылатая ракета - это турбореактивный двигатель + блок управления и навигации + тротиловая часть.
yanyura написав:..... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны. ....
Вы "там" не видите нашу сегодняшнюю жизнь. "попивая пивасик и вискарик" есть и здесь. Знакомые ездили в Полтаву - сколько тут до Харькова - поражались. вроде, в стране ничего не происходит.
ЛАД написав:Пока что это геополитические мечтания.
Русские сокращаются со скоростью 1.5 - 2 млн в год. Я приводил статистику по рождаемости в "русских" областях. Там ситуация такая как у нас в восточных, самых депрессивных. Кавказцы, буряты, и прочите плодящиеся национальности однажды зададут вопрос, а почему русское меньшинство что-то решает?
vitaliian написав:иалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.
Арестович балабол з дипломом. Але тим не менше, середньостатистичний дипломований спеціаліст, як правило, краще розбирається в темі, ніж просто середньостатистична людина. Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина. Звичайно, завжди можна знайти винятки, але окремі винятки правила не заперечують.
Абсолютно верно. Причём, даже не обязательно дипломированный. Главное, достаточно умный и работающий. Пример Иван Ефремов, которому вера исполнилось 115 лет - достаточно крупный геолог и палеонтолог. При этом диплома не имел. Аркстович, конечно, тот ещё персонаж, но явно не дурак и с широким кругом общения в достаточно серьёзных кругах. Поэтому слушать его можно (правда, осторожно ).
yanyura написав:Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны. \\\
А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..
щось якось "текст по ... написаний" (с). при чому тут грузія і все інше? мова йде про конкретну країну і конкретних громадян цієї країни. і у цих громадян є як і права так і обов'язки. звісно всі хочуть мати тільки права і класти на обовязки, і перечекати мутні часи подалі, але так не вийде. обовязки захищати свою країну рівні у всіх - і у айтішника, і у двірника, і всіх інших. і yanyura по ділу пише, всі повинні прийняти посильну участь, звісно не всі воювати будуть, всі і не потрібні, але резерв потрібний, хто знає як розвиватиметься ситуація. і роботи для не зайнятих у всу теж знайдеться. бажання декого пересидіти за кордоном і потім повернутися, коли все налагодиться руками інших - якось не дуже гарно пахне.
— Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?
Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.
Все хотят идти на подмогу.
Буржуинов можно убрать, но идея правильная. Кстати, из сказки видно, почему нужна армия, а не "автомат в каждой хате.