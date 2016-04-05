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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1128112911301131>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  UA написав:Предположу что после хуйла будет череда из и.о. фюрера на полгода - год.

Будет медведь или обезьяна. 100%
Про Лошадь забув
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:55

  GALeon написав:
BIGor написав:
  UA написав:Предположу что после хуйла будет череда из и.о. фюрера на полгода - год.

Будет медведь или обезьяна. 100%
Про Лошадь забув

Та не, это не политик, это мем.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кучинелли написав:
  Investor_K написав:
  Успіх написав:[quote="5437718:fler"]Є гарні новини з півдня, дуже кортить поділитися, але поки що не можна, тре пару днів почекати :wink:

Можете мені в приват? :D
А то в нас тут сьогодні теж "плани змінились"

І мені будь-ласка


https://www.rbc.ua/rus/news/yuge-vsu-un ... 04634.html[/quote]Валера Бакин в 58-й армии служил. У него во рту ни одного человека живого нет. Ни одного!
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В любом случае, независимо от результатов войны - надо искать возможность создавать крылатые ракеты которые достанут до москвы и крымского моста. Пусковые шахты размещать подальше от границ на западе страны. Должно быть столько шахт, чтоб одним залпом могло вылететь несколько сотен ракет, что сделает невозможным их перехват.

Больше вариантов я не вижу. Это будет оружие сдерживания.

Крылатая ракета - это турбореактивный двигатель + блок управления и навигации + тротиловая часть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:17

  yanyura написав:.....
Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
....

Вы "там" не видите нашу сегодняшнюю жизнь. "попивая пивасик и вискарик" есть и здесь. Знакомые ездили в Полтаву - сколько тут до Харькова - поражались. вроде, в стране ничего не происходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:22

  Zebra написав:
  ЛАД написав:
  Zebra написав:Вот поэтому ничего хорошего не светит, пока натовский флаг над Кремлем не повесят.

Остыньте.

Это геополитические реалии для нас - только уничтожение Рашки и желательно изнутри.

Пока что это геополитические мечтания.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:24

  ЛАД написав:Пока что это геополитические мечтания.

Русские сокращаются со скоростью 1.5 - 2 млн в год. Я приводил статистику по рождаемости в "русских" областях. Там ситуация такая как у нас в восточных, самых депрессивных. Кавказцы, буряты, и прочите плодящиеся национальности однажды зададут вопрос, а почему русское меньшинство что-то решает?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:28

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:иалист? Военный диплом и опыт работы в разведке есть? К маю прекращение основных боевых действий обещал? Доспрашивались? Так он и вывернул карманы по вашей просьбе.

Арестович балабол з дипломом. Але тим не менше, середньостатистичний дипломований спеціаліст, як правило, краще розбирається в темі, ніж просто середньостатистична людина.
Середньостатична людина, яка працює в певній сфері, як правило, розбирається в цій сфорі трошки краще, ніж просто середньостатистична людина. Звичайно, завжди можна знайти винятки, але окремі винятки правила не заперечують.

Абсолютно верно.
Причём, даже не обязательно дипломированный. Главное, достаточно умный и работающий. Пример Иван Ефремов, которому вера исполнилось 115 лет - достаточно крупный геолог и палеонтолог. При этом диплома не имел.
Аркстович, конечно, тот ещё персонаж, но явно не дурак и с широким кругом общения в достаточно серьёзных кругах. Поэтому слушать его можно (правда, осторожно :) ).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:38

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:Я категорически против одного - "пусть здесь они воюют, а мы это время переждем там, где не стреляют". Нет желания по религиозным убеждениям или просто нет желания брать оружие и воевать? Нет проблем! Отправьте близких из Украины, чтобы они не пострадали, а сами здесь, работа найдется. Нет возможности перевести свой бизнес в западные, относительно спокойные области, помогайте разбирать обрушенные здания, восстанавливать разрушенные коммуникации, строить укрепления, ремонтировать технику... Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
\\\

А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..


щось якось "текст по ... написаний" (с). при чому тут грузія і все інше? мова йде про конкретну країну і конкретних громадян цієї країни. і у цих громадян є як і права так і обов'язки. звісно всі хочуть мати тільки права і класти на обовязки, і перечекати мутні часи подалі, але так не вийде. обовязки захищати свою країну рівні у всіх - і у айтішника, і у двірника, і всіх інших. і yanyura по ділу пише, всі повинні прийняти посильну участь, звісно не всі воювати будуть, всі і не потрібні, але резерв потрібний, хто знає як розвиватиметься ситуація. і роботи для не зайнятих у всу теж знайдеться. бажання декого пересидіти за кордоном і потім повернутися, коли все налагодиться руками інших - якось не дуже гарно пахне.

— Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу.

Буржуинов можно убрать, но идея правильная.
Кстати, из сказки видно, почему нужна армия, а не "автомат в каждой хате.
И у нас, кстати не хватает такого воспитания.
Не знаю, как его назвать. Термин "патриотическое воспитание" Россия искорёжила до уродливости, но идея правильная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Пусковые шахты размещать подальше от границ на западе страны. Должно быть столько шахт, чтоб одним залпом могло вылететь несколько сотен ракет, что сделает невозможным их перехват.

Больше вариантов я не вижу. Это будет оружие сдерживания.

Крылатая ракета - это турбореактивный двигатель + блок управления и навигации + тротиловая часть.

Це так зараз Израиль обстрілюють.
Залізному Куполу - це мелочь. Ніколи шахти не будуть стримуванням, завжди найдеться зрадник, який за жменю дерев"яних чи задля ідеології передасть координати .
Потрібні мобільні установки.
Goodman
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