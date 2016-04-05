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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1128112911301131
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:06

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
сравнение некорректное. Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики.
Рассматривать розничный рынок бензина/колбасы/памперсов как индикатор мобилизационных возможностей никак нельзя.

Долярчик этого, возможно, никогда не узнает.
Его комбат правильно говорит, что артиллеристу в общем случае автомат не нужен. Nlaw тем более.
Сильно подозреваю, что в обозримом будущем Долярчик и М777 не увидит.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:35

Бывший британский военный и военный эксперт полковник Глен Грант рассказал, в чем причины неудач российских войск в ходе вторжения в Украину.

Как пишет Грант, одно из ключевых фундаментальных правил войны заключается в том, что в любой области должен быть только один командующий. Независимо от того, какие еще силы представлены на позиции. Он это показывает на примере Вооруженных сил Украины.

В пределах одной украинской бригады должен быть один командир, которому будут подчиняться все остальные ведомства: ТрО, ГУР, Нацгвардия, СБУ, полиция, Силы спецопераций, морпехи, артиллерия и даже штурмовики в ближнем бою. Все эти силы должны подчиняться бригадному генералу, пока они находятся в его зоне ответственности.

"Это единственный способ обеспечить скоординированную огневую мощь там, где это необходимо, на фронте", — подчеркивает Грант.

Там же, где одному командиру не подчиняются все остальные, возрастают риски:

▪️дополнительных потерь
▪️дружественного огня
▪️нерационального распределения ресурсов
▪️неудачи в выполнении задач

Эксперт аргументирует это тем, что старшие командиры должны распределять задачи, а не пытаться вести бригадный бой. Как раз вражеские войска не придерживаются этого правила. Это, по мнению Гранта, и является одной из основных причин неудач ВС РФ. На уровне бригады нет главенствующего командира, который бы отвечал за победу в битве. Точно также командные уровни, задачи и ресурсы в ВС РФ не совпадают. https://t.me/ressentiment_channel/23640
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:47

  _hunter написав:...........
А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..


  Igneus написав:...........
yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.
Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene.
10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли.
На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.
В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.
В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную.
Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?

Планета Земля в защите, бесспорно, нуждается. Есть масса проблем, которые нужно срочно решать, и при ликвидации военных расходов эти проблемы были бы решены. Или, по крайней мере, решались бы значительно легче.
Космополитизм прекрасная теория. Так же, как глобализация.
И Цицерон "это голова".
Но практически всю историю человечества (в т.ч. и в греческих городах-полисах) существовало понятие патриотизм и предательство считалось преступлением.
1948-1953 "борьба с космополитизмом" реально являлась борьбой с евреями (или. если хотите, с "сионизмом") в связи с созданием государства Израиль.
Космополитизм Европы и США выгоден им, особенно США - позволяет привлечь лучшие кадры со всего мира. И возможен только в условиях мира. Как только возникла бы война, весь космополитизм быстро закончился бы и любая страна вспомнила бы о патриотизме.
Человек - коллективное животное и защищает свой коллектиа (как правило).
Надеюсь, Вы понимаете, что если бы всё население Украины стало "космополитами" и выехало на Запад.... Думаю, последствия можете себе представить.
А так можно оправдать любого предателя. который продаёт военные тайны.
Тема большая, не простая. Мог бы написать гораздо больше... Давайте поговорим об этом после победы.
Сегодня надо воевать.
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