Бывший британский военный и военный эксперт полковник Глен Грант рассказал, в чем причины неудач российских войск в ходе вторжения в Украину.Как пишет Грант, одно из ключевых фундаментальных правил войны заключается в том, что в любой области должен быть только один командующий. Независимо от того, какие еще силы представлены на позиции. Он это показывает на примере Вооруженных сил Украины.В пределах одной украинской бригады должен быть один командир, которому будут подчиняться все остальные ведомства: ТрО, ГУР, Нацгвардия, СБУ, полиция, Силы спецопераций, морпехи, артиллерия и даже штурмовики в ближнем бою. Все эти силы должны подчиняться бригадному генералу, пока они находятся в его зоне ответственности."Это единственный способ обеспечить скоординированную огневую мощь там, где это необходимо, на фронте", — подчеркивает Грант.Там же, где одному командиру не подчиняются все остальные, возрастают риски:▪️дополнительных потерь▪️дружественного огня▪️нерационального распределения ресурсов▪️неудачи в выполнении задачЭксперт аргументирует это тем, что старшие командиры должны распределять задачи, а не пытаться вести бригадный бой. Как раз вражеские войска не придерживаются этого правила. Это, по мнению Гранта, и является одной из основных причин неудач ВС РФ. На уровне бригады нет главенствующего командира, который бы отвечал за победу в битве. Точно также командные уровни, задачи и ресурсы в ВС РФ не совпадают.