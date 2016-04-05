juristkostya написав:Почему вы решили задать мне этот вопрос?
о каких сроках окончания войны можно проводить опросы когда опрашиваемые сами не знают, например, будет через неделю для армии топливо или нет? Долярчик через 2 месяца на фронте не знает как выглядит Nlaw. Любые сроки в условиях такой высокой неопределенности равны гаданиям на кофейной гуще.
сравнение некорректное. Снабжение армии осуществляется административно, в том числе и с грубым попранием рыночной экономики. Рассматривать розничный рынок бензина/колбасы/памперсов как индикатор мобилизационных возможностей никак нельзя.
Долярчик этого, возможно, никогда не узнает. Его комбат правильно говорит, что артиллеристу в общем случае автомат не нужен. Nlaw тем более. Сильно подозреваю, что в обозримом будущем Долярчик и М777 не увидит.
Бывший британский военный и военный эксперт полковник Глен Грант рассказал, в чем причины неудач российских войск в ходе вторжения в Украину.
Как пишет Грант, одно из ключевых фундаментальных правил войны заключается в том, что в любой области должен быть только один командующий. Независимо от того, какие еще силы представлены на позиции. Он это показывает на примере Вооруженных сил Украины.
В пределах одной украинской бригады должен быть один командир, которому будут подчиняться все остальные ведомства: ТрО, ГУР, Нацгвардия, СБУ, полиция, Силы спецопераций, морпехи, артиллерия и даже штурмовики в ближнем бою. Все эти силы должны подчиняться бригадному генералу, пока они находятся в его зоне ответственности.
"Это единственный способ обеспечить скоординированную огневую мощь там, где это необходимо, на фронте", — подчеркивает Грант.
Там же, где одному командиру не подчиняются все остальные, возрастают риски:
▪️дополнительных потерь ▪️дружественного огня ▪️нерационального распределения ресурсов ▪️неудачи в выполнении задач
Эксперт аргументирует это тем, что старшие командиры должны распределять задачи, а не пытаться вести бригадный бой. Как раз вражеские войска не придерживаются этого правила. Это, по мнению Гранта, и является одной из основных причин неудач ВС РФ. На уровне бригады нет главенствующего командира, который бы отвечал за победу в битве. Точно также командные уровни, задачи и ресурсы в ВС РФ не совпадают. https://t.me/ressentiment_channel/23640
_hunter написав:........... А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..
Igneus написав:........... yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира. Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene. 10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли. На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно. В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина. В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную. Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?
Планета Земля в защите, бесспорно, нуждается. Есть масса проблем, которые нужно срочно решать, и при ликвидации военных расходов эти проблемы были бы решены. Или, по крайней мере, решались бы значительно легче. Космополитизм прекрасная теория. Так же, как глобализация. И Цицерон "это голова". Но практически всю историю человечества (в т.ч. и в греческих городах-полисах) существовало понятие патриотизм и предательство считалось преступлением. 1948-1953 "борьба с космополитизмом" реально являлась борьбой с евреями (или. если хотите, с "сионизмом") в связи с созданием государства Израиль. Космополитизм Европы и США выгоден им, особенно США - позволяет привлечь лучшие кадры со всего мира. И возможен только в условиях мира. Как только возникла бы война, весь космополитизм быстро закончился бы и любая страна вспомнила бы о патриотизме. Человек - коллективное животное и защищает свой коллектиа (как правило). Надеюсь, Вы понимаете, что если бы всё население Украины стало "космополитами" и выехало на Запад.... Думаю, последствия можете себе представить. А так можно оправдать любого предателя. который продаёт военные тайны. Тема большая, не простая. Мог бы написать гораздо больше... Давайте поговорим об этом после победы. Сегодня надо воевать.
P.s. В 41 советскому народу и англичанам надо было вспомнить о космополитизме и разбежаться кто куда (ССоюзу в Сибирь, Англии в США)? Дальше успешный 1000-летний рейх и ... Дальше не стоит?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 тра, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Аркстович, конечно, тот ещё персонаж, но явно не дурак и с широким кругом общения в достаточно серьёзных кругах. Поэтому слушать его можно (правда, осторожно ).
тут главное не прозевать момент перехода от чисто военной проблематики к политической. По военной части у него все совпадает со сводками генштаба, разве что, с бОльшей живостью изложения. А вот когда начинает расхваливать Ермака/Зеленского - да, тут художественный свист, местами до бесстыдства. Но этот момент очень легко отловить.
juristkostya написав:Вообще неправильная постановка задачи
подведем итог. Объемы свободной нефти доступной для Украины на мировом рынке после эмбарго РФ, спрогнозировать нельзя. Координаты прилетов русских ракет, которые могут разрушить нефтехранилища, казармы, мосты и все остальное спрогнозировать нельзя. А дату окончания войны спрогнозировать можно. Занавес.
Координаты прилётов российских ракет спрогнозировать проще простого - они совпадают с координатами нефтебаз. Они известны. А если и нет, то места накопления топлива легко определяются в современных условиях. Это всё доказывает только одно - серьёзная война при современном вооружении не просто глупость, а преступление перед человечеством. Путин и Россия - преступники. Единственное, что жаль, что заложником своих бредовых идей он сделал весь народ. А у русского народа не хватило сил (мужества? организации?), чтобы остановить своего "фюрера" Жалкая пародия на Гитлера. Но кроме того, планирование "спецоперации" достойно идиотов. Не знаю, насколько правда, у кого-то читал, что Герасимов предлагал сначала хорошо отработать ракетами и артиллерией и только потом вводить войска. Сложно судить, но, возможно, для нас это было бы хуже. Путин принял другое решение. Он занялся тем, чем Гитлер решил заняться только в 1944 - подменил генералов. С тем же бездарным результатом. Честно говоря, я удивлялся, почему удары по нефтебазам и ж/д узлам были нанесены так поздно. И по ж/д узлам явно недостаточно - не хватает ракет? Путин явно рассчитывал, что его здесь будут встречать хлебом-солью и цветами. Это его главная стратегическая ошибка.
ЛАД написав:Не знаю, насколько правда, у кого-то читал, что Герасимов предлагал сначала хорошо отработать ракетами и артиллерией и только потом вводить войска. Сложно судить, но, возможно, для нас это было бы хуже.
Соловей незадолго до вторжения (январь-февраль) описывал этот сценарий как наиболее вероятный. Идея была в том, что после первой волны интенсивных ракетных обстрелов (условно, месяц) выдвинуть политический ультиматум и только в случае несогласия вторгаться по земле.
ЛАД написав:P.s. В 41 советскому народу и англичанам надо было вспомнить о космополитизме и разбежаться кто куда (ССоюзу в Сибирь, Англии в США)? Дальше успешный 1000-летний рейх и ... Дальше не стоит?
англичанам в 40-м ("битва за Британию" это август-сентябрь 1940-го)
Zebra написав:..... сами выращивали у себя пятую колонну, которая сейчас активно на занятых территориях сотрудничает с оккупантом, сами выбрали веселого президента, который свернул ракетные программы и сказал "надо просто перестать стрелять", сами отказались от ЯО и советских крылатых ракет, сами просрали Херсон... ....
Где ты, сука, увидел -нибудь серьезную 5-ю колонну? Не надоела болтовня о "сворачивании ракетных программ"? Мы чуть не "просрали" Чернигов, Сумы и Киев. Вы не забыли прогнозы практически всех экспертов, что нас разгромят за 3-4 дня? Я себе представляю - год-два назад Зеленский заявляет: "Нам срочно нужны пакеты. Поэтому зарплаты замораживаем, налоги повышаем, импорт резко ограничиваем - валюта нужна на военные цели". Да, ещё можно увеличить рабочий день, ещё что придумать. Желательно ещё ввести военное положение. вот то была бы картина! Представляю (точнее даже не представляю), сколько визгу было бы на форуме и от Вас лично. Дало бы это существенный результат, достаточно сомнительно. Россия вооружалась 15 лет. Ещё и вспомнили о ЯО, отданном в 94. Кстати, не подскажете, какие крылатые ракеты, от которых мы отказались, Вы имеете ввиду?
Простите, не сдержался, но нельзя же быть таким... твердолобым.
GALeon написав:Беларусь закупает «похоронные» жетоны для опознания убитых солдат.
На сайте госзакупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих, который проводит Министерство обороны Беларуси. Примерно такое количество боеспособных войск есть в Беларуси.
Вообще говоря, такие жетоны были ещё в советской армии.