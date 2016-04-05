Додано: Вів 24 тра, 2022 22:47

_hunter написав: ...........

А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?.. ...........А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..

Igneus написав: ...........

yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.

Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene.

10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли.

На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.

В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.

В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную.

Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века? ..........., еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.Если помните, то Цицерон говорил так:10 декабря 1948 года космополиты добились принятия, которая закрепила в международном законодательстве естественные праваНа одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право, в том числеВы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?

реально

свой

Планета Земля в защите, бесспорно, нуждается. Есть масса проблем, которые нужно срочно решать, и при ликвидации военных расходов эти проблемы были бы решены. Или, по крайней мере, решались бы значительно легче.Космополитизм прекрасная теория. Так же, как глобализация.И Цицерон "это голова".Но практически всю историю человечества (в т.ч. и в греческих городах-полисах) существовало понятие патриотизм и предательство считалось преступлением.1948-1953 "борьба с космополитизмом"являлась борьбой с евреями (или. если хотите, с "сионизмом") в связи с созданием государства Израиль.Космополитизм Европы и США выгоден им, особенно США - позволяет привлечь лучшие кадры со всего мира. И возможен только в условиях мира. Как только возникла бы война, весь космополитизм быстро закончился бы и любая страна вспомнила бы о патриотизме.Человек - коллективное животное и защищаетколлектиа (как правило).Надеюсь, Вы понимаете, что если бы всё население Украины стало "космополитами" и выехало на Запад.... Думаю, последствия можете себе представить.А так можно оправдать любого предателя. который продаёт военные тайны.Тема большая, не простая. Мог бы написать гораздо больше... Давайте поговорим об этом после победы.Сегодня надо воевать.P.s. В 41 советскому народу и англичанам надо было вспомнить о космополитизме и разбежаться кто куда (ССоюзу в Сибирь, Англии в США)?Дальше успешный 1000-летний рейх и ... Дальше не стоит?