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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1129113011311132
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:08

  ЛАД написав:Кстати, не подскажете, какие крылатые ракеты, от которых мы отказались, Вы имеете ввиду?

Была история, когда ракетами воздушного базирования рассчитались за газ. При Кучме ещё ...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:14

  Igneus написав:
  yanyura написав:Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.

yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.
Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene.
10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли.
На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.
В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.
В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную.
Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?

Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3:
(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних
справ України 27 січня 2006 року.
...
3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні
обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в
демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської
безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину,
для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод
інших осіб.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_059#Text

Война с орками подпадает под вот это:
що передбачені законом і є необхідними
...
в інтересах національної чи громадської безпеки
...
з метою захисту прав і свобод інших осіб

:?:

Как уехавшие из Украины могут защищать права и свободы оставшихся в ней своих сограждан?

крім тих, що передбачені законом

Если вы юрист, то должны знать о Законе "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
А в нем написано
Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов’язані:

з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ... для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;
...
3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин
...
6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

{Частина шоста статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#top

Как можно вручить повестку человеку, который находится за границей? Он что, при выезде оставляет адрес по которому будет фактически проживать, не поменяв его до возвращения в Украину? И по этому адресу приедет из Украины работник центра комплектации или с ним сможет связаться командир в/ч?
И обращаю ваше внимание, что запрет изменения места проживания во время мобилизации был внесен в Закон еще в 2012-м году, т.е. за 2 года до захвата Крыма и образования ЛДНР. Выезд за границу из Украины это изменение места проживания :?: Причем в Законе четко написано
забороняється зміна місця проживання

но не
забороняється зміна місця реєстрації

Вы, конечно, можете сказать, что это касается только тех, кто стоит на воинском учете, но тогда еще раз читаем п.1, где сказано, что они обязаны стать на воинский учет. Не получили повестку, т.к. проживали по другому адресу? Значит нарушили Закон "Про військовий обов'язок і військову службу":
Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу
...
4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби.
...
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
...
3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

Т.е. нарушения Протокола № 4 Конвенции Украиной нет. И да,
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2022
Про загальну мобілізацію

был издан
24 лютого 2022 року

https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413

И еще.
Хто з чоловіків може виїжджати з України: Уряд вніс зміни до правил перетинання кордону

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі - Правил).

З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Однак, така заборона не є абсолютною.

Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон:
...

https://biz.ligazakon.net/news/210982_k ... ya-kordonu

Т.е. запрет на выезд не абсолютный, а с исключениями.


slonomag
Я прочитал ваши предположения, почему ИТшники не смогут работать в СБУ и др., но не увидел ни одного факта, что человек пришел туда, а ему отказали.


edvardd
про Арестовича хоть в википедии почитайте, только внимательно и полностью

Лучше здесь - https://myrotvorets.center/criminal/are ... kolaevich/ там кликабельные ссылки, подтверждающие написанное о нем.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:19

  andrijk777 написав:......
Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.

Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам.
1. Переоценка росс. армии.
Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части.
2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии.
3. Недооценка украинской армии.
Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.

В том, что "смерть путіна точно закінчить війну", я как раз не уверен. Возможны варианты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:27

  gh78 написав:
  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?

Нафтогаз, Укрзализныця, Укроборонпром

Не совсем то.
Это всё управленцы, в подчинении у которых куча специалистов, которые готовят решения, и на это есть достаточно времени. Оперативные технические проблемы решают технические специалисты.
Военный командир должен оперативно решать проблемы самостоятельно. И советоваться бывает некогда и не с кем.
Это так, грубо.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:29

  Shaman написав:......
в 86 году тоже не все верили в развал Совка, прошло 5 лет...

Интересно узнать, кто верил? :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:36


Как юмор проходит. :)
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