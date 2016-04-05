Додано: Сер 25 тра, 2022 00:14

Igneus написав: yanyura написав: Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны. Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.

yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.

Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene.

10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли.

На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.

В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.

В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную.

Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века? , еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира.Если помните, то Цицерон говорил так:10 декабря 1948 года космополиты добились принятия, которая закрепила в международном законодательстве естественные праваНа одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно.В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина.В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право, в том числеВы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?

(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних

справ України 27 січня 2006 року.

...

3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні

обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в

демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської

безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину,

для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод

інших осіб.

що передбачені законом і є необхідними

...

в інтересах національної чи громадської безпеки

...

з метою захисту прав і свобод інших осіб

крім тих, що передбачені законом

Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації



1. Громадяни зобов’язані:



з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ... для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період;

...

3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин

...

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.



{Частина шоста статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012}

запрет изменения места проживания во время мобилизации

еще в 2012-м году

забороняється зміна місця проживання

забороняється зміна місця реєстрації

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

...

4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби.

...

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

...

3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2022

Про загальну мобілізацію

24 лютого 2022 року

Хто з чоловіків може виїжджати з України: Уряд вніс зміни до правил перетинання кордону



Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі - Правил).



З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Однак, така заборона не є абсолютною.



Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон:

...

предположения

ни одного факта

ему отказали

edvardd

про Арестовича хоть в википедии почитайте, только внимательно и полностью



Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3:Война с орками подпадает под вот это:Как уехавшие из Украины могут защищать права и свободы оставшихся в ней своих сограждан?Если вы юрист, то должны знать о Законе "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".А в нем написаноКак можно вручить повестку человеку, который находится за границей? Он что, при выезде оставляет адрес по которому будет фактически проживать, не поменяв его до возвращения в Украину? И по этому адресу приедет из Украины работник центра комплектации или с ним сможет связаться командир в/ч?И обращаю ваше внимание, чтобыл внесен в Закон, т.е. за 2 года до захвата Крыма и образования ЛДНР.Причем в Законе четко написаноно неВы, конечно, можете сказать, что это касается только тех, кто стоит на воинском учете, но тогда еще раз читаем п.1, где сказано, что они обязаны стать на воинский учет. Не получили повестку, т.к. проживали по другому адресу? Значит нарушили Закон "Про військовий обов'язок і військову службу":Т.е. нарушения Протокола № 4 Конвенции Украиной нет. И да,был изданИ еще.Т.е. запрет на выезд не абсолютный, а с исключениями.Я прочитал ваши, почему ИТшники не смогут работать в СБУ и др., но не увидел, что человек пришел туда, аЛучше здесь -там кликабельные ссылки, подтверждающие написанное о нем.