yanyura написав:Прочувствуйте, как живут в таких условиях остальные граждане Украины на своей шкуре, а не перекантовывайтесь это время за границей, попивая там пивасик и вискарик, пока здесь за вас оставшиеся сражаются за само существование страны.
yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира. Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene. 10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли. На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно. В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина. В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную. Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?
Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3:
(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних справ України 27 січня 2006 року. ... 3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
що передбачені законом і є необхідними ... в інтересах національної чи громадської безпеки ... з метою захисту прав і свобод інших осіб
Как уехавшие из Украины могут защищать права и свободы оставшихся в ней своих сограждан?
крім тих, що передбачені законом
Если вы юрист, то должны знать о Законе "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А в нем написано
Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
1. Громадяни зобов’язані:
з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ... для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період; ... 3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин ... 6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
{Частина шоста статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012}
Как можно вручить повестку человеку, который находится за границей? Он что, при выезде оставляет адрес по которому будет фактически проживать, не поменяв его до возвращения в Украину? И по этому адресу приедет из Украины работник центра комплектации или с ним сможет связаться командир в/ч? И обращаю ваше внимание, что запрет изменения места проживания во время мобилизации был внесен в Закон еще в 2012-м году, т.е. за 2 года до захвата Крыма и образования ЛДНР. Выезд за границу из Украины это изменение места проживания Причем в Законе четко написано
забороняється зміна місця проживання
но не
забороняється зміна місця реєстрації
Вы, конечно, можете сказать, что это касается только тех, кто стоит на воинском учете, но тогда еще раз читаем п.1, где сказано, что они обязаны стать на воинский учет. Не получили повестку, т.к. проживали по другому адресу? Значит нарушили Закон "Про військовий обов'язок і військову службу":
Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу ... 4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби. ... Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього ... 3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.
andrijk777 написав:...... Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях". В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам. 1. Переоценка росс. армии. Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части. 2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии. 3. Недооценка украинской армии. Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.
В том, что "смерть путіна точно закінчить війну", я как раз не уверен. Возможны варианты.
juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
Нафтогаз, Укрзализныця, Укроборонпром
Не совсем то. Это всё управленцы, в подчинении у которых куча специалистов, которые готовят решения, и на это есть достаточно времени. Оперативные технические проблемы решают технические специалисты. Военный командир должен оперативно решать проблемы самостоятельно. И советоваться бывает некогда и не с кем. Это так, грубо.
yanyura написав:Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3: Война ... подпадает под вот это:
Я Вам советую писать покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда. В Конвенции есть статьи 17-18, которые запрещают государствам заниматься деятельностью, которая направлена на отмену или на ограничение прав и свобод, признанных этой Конвенцией, или на их ограничение в большем объеме, нежели это предусмотрено Конвенцией, и при этом ограничения, разрешенные этой Конвенцией, не могут применяться для иных целей, нежели тех, для которых они установлены. Таким образом, деятельность государств по пункту 3 не может противоречить статьям 17-18 Конвенции, о существовании которых Вы даже не подозревали, не говоря уже о практике их применения. Попробуйте, например, отгадать, какая из статей 17-18 Конвенции регулирует системную проблему, а какая конкретное дело? Наконец, что касается войны, которая, по-вашему, подпадает..., то согласно пункту 9 части 1 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится оглашение по представлению президента состояния войны и одобрение его решения об использовании ВСУ и других военных формирований в случае вооруженной агрессии. Вот Вы поищите и доложите, поскольку это первично, и лишь потом переходите к повесткам и всему остальному, поскольку это вторично.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 25 тра, 2022 01:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Пока что это геополитические мечтания.
Русские сокращаются со скоростью 1.5 - 2 млн в год. Я приводил статистику по рождаемости в "русских" областях. Там ситуация такая как у нас в восточных, самых депрессивных. Кавказцы, буряты, и прочите плодящиеся национальности однажды зададут вопрос, а почему русское меньшинство что-то решает?
ЛАД написав:P.s. В 41 советскому народу и англичанам надо было вспомнить о космополитизме и разбежаться кто куда (ССоюзу в Сибирь, Англии в США)? Дальше успешный 1000-летний рейх и ... Дальше не стоит?
англичанам в 40-м ("битва за Британию" это август-сентябрь 1940-го)
Согласен. Спасибо за уточнение. 41 написал на автомате.