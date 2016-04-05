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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 01:42
ЛАД написав: andrijk777 написав:
......
Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях".
В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам.
1. Переоценка росс. армии.
Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части.
2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии.
3. Недооценка украинской армии.
Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.
В том, что "смерть путіна точно закінчить війну", я как раз не уверен. Возможны варианты.
Та мені плювати на причини. Особливо причини постфактум. Постфактум всі розумні, навіть я.
Варіантів немає, завтра напишу більший пост з обгуртуванням.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 01:46
Igneus написав: yanyura написав:
Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3:
Война ... подпадает под вот это:
Я Вам советую писа
ть покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда.
....
Вы зацепились за перевод, а по сути п.3 что-то сказать можете?
Или главное переключить внимание и увести разговор в сторону?
И что насчёт "борьбы с космополитизмом в 1948-1953 годах"?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 01:55
Как-то странно.
О жестоких боях на юге сообщений не было ни от нас, ни от противника.
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