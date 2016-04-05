andrijk777 написав:...... Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях". В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам. 1. Переоценка росс. армии. Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части. 2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии. 3. Недооценка украинской армии. Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.
В том, что "смерть путіна точно закінчить війну", я как раз не уверен. Возможны варианты.
Та мені плювати на причини. Особливо причини постфактум. Постфактум всі розумні, навіть я. Варіантів немає, завтра напишу більший пост з обгуртуванням.
yanyura написав:Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3: Война ... подпадает под вот это:
Я Вам советую писать покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда. ....
Вы зацепились за перевод, а по сути п.3 что-то сказать можете? Или главное переключить внимание и увести разговор в сторону? И что насчёт "борьбы с космополитизмом в 1948-1953 годах"?
По меньшей мере 18 учеников начальной школы и трое взрослых, в том числе учитель, погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас. ......... Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май, включая девять, в которых было убито более четырех человек.
Вот лишь некоторые из этих случаев:
13 мая: 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.
14 мая: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.
15 мая: Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.
15 мая: Два человека были убиты и трое ранены в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стрельбы стала ссора между пятью мужчинами..
Кстати, генералу Баташеву, о котором сегодня писали (погибший летчик Су-25) уже 63 года и он 10 лет после суда в отставке работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. https://www.bbc.com/russian/features-61559430