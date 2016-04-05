По меньшей мере 18 учеников начальной школы и трое взрослых, в том числе учитель, погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас.

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Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май, включая девять, в которых было убито более четырех человек.



Вот лишь некоторые из этих случаев:



13 мая: 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.



14 мая: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.



15 мая: Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.



15 мая: Два человека были убиты и трое ранены в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стрельбы стала ссора между пятью мужчинами..