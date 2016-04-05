andrijk777 написав:...... Я і так був скептичної думки про "експертів". А після того як американські експерти спрогнозували розгром України за 4-7 днів, я переконався що нічого ті експерти не варті в "непередбачуваних ситуаціях". В одному я впевнений - смерть путіна точно закінчить війну.
Прогнозы оказались ошибочными по 3 причинам. 1. Переоценка росс. армии. Вполне объяснимая. Видели образцы нового вооружения, но, видимо, переоценили их эффективность и запасы (видимо, недоработки разведки). В реальной обстановке росс. армию видели в достаточно простых условиях (в Сирии). + там воевали относительно лучшие части. 2. Вряд ли кто-то мог предполагать такой идиотизм в стратегии. 3. Недооценка украинской армии. Оказалось, что она не настолько безоружная и тупая. Несмотря на крики наших политиканов о "срыве программ" и прочих грехах руководства страны.
В том, что "смерть путіна точно закінчить війну", я как раз не уверен. Возможны варианты.
Та мені плювати на причини. Особливо причини постфактум. Постфактум всі розумні, навіть я. Варіантів немає, завтра напишу більший пост з обгуртуванням.
yanyura написав:Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3: Война ... подпадает под вот это:
Я Вам советую писать покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда. ....
Вы зацепились за перевод, а по сути п.3 что-то сказать можете? Или главное переключить внимание и увести разговор в сторону? И что насчёт "борьбы с космополитизмом в 1948-1953 годах"?
По меньшей мере 18 учеников начальной школы и трое взрослых, в том числе учитель, погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас. ......... Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май, включая девять, в которых было убито более четырех человек.
Вот лишь некоторые из этих случаев:
13 мая: 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.
14 мая: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.
15 мая: Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.
15 мая: Два человека были убиты и трое ранены в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стрельбы стала ссора между пятью мужчинами..
Кстати, генералу Баташеву, о котором сегодня писали (погибший летчик Су-25) уже 63 года и он 10 лет после суда в отставке работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. https://www.bbc.com/russian/features-61559430
_hunter написав:........... А почему у вас такая "фиксация" именно на гражданах Украины? -- т.е. почему вы так "цепляетесь" за этот небольшой кусочек Земли? -- так-то вооруженные конфликты периодически происходят. Вы -- конкретно вы -- "где вы были 8 лет назад?", где вы были во время нападения на Грузию?..
Igneus написав:........... yanyura, еще до нашей эры, со времен древних Греции и Рима, известен космополитизм, который ставит интересы всего человечества выше интересов отдельного государства и рассматривает человека гражданином мира. Если помните, то Цицерон говорил так: Patria est ubicumque est bene. 10 декабря 1948 года космополиты добились принятия Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила в международном законодательстве естественные права каждого жителя Земли. На одной шестой части планеты в 1948-1953 годах пытались уничтожить космополитизм, но неудачно. В это же время на другой части планеты 4 ноября 1950 года приняли Конвенцию, которая закрепила некоторые права из Всеобщей декларации прав человека. Сейчас эту Конвенцию признали 47 европейских государств, в том числе и Украина. В частности, пункт 2 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции гарантирует право свободно покидать любую страну, в том числе собственную. Вы хотите вернуть всех из 21 века в 1948-1953 годы 20 века?
\\\ Надеюсь, Вы понимаете, что если бы всё население Украины стало "космополитами" и выехало на Запад.... Думаю, последствия можете себе представить. А так можно оправдать любого предателя. который продаёт военные тайны. Тема большая, не простая. Мог бы написать гораздо больше... Давайте поговорим об этом после победы. Сегодня надо воевать. \\\
Прекрасно понимаю. Но как я уже неоднократно говорил: если бы все население северной кореи выехало бы в Корею южную -- это как, победа или поражение?..