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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:11
vitaliian написав: UA написав:
В рф уже начались очень серьезные события в верхах.
если не секрет какие? Мои источники говорят что в Кремле к смерти Путина не готовы, потому что ни у одного из возможных приемников нет должной поддержки в элитах и в народе. Для нас это скорее хорошо, после смерти фюрера на рф может начаться гражданская война (если элиты оперативно не договорятся). Пока что самый доверенный Патрушев, но поддержки у него нет. Народ мог бы проголосовать за Набиуллину.
"народ", "проголосовать" - это не про рф. Проголосуют, за кого скажут.
Там патрушевы-медведевы наготове.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:17
ЛАД написав:
Буданов начал слишком много говорить.
Я, конечно, понимаю, что глава разведки обладает очень большой информацией, но надо и ещё кое-что. Не уверен, что Буданов... скажем так, обладает нужными качествами.
Был бы я президентом - этот неадекват уже не был бы главой разведки
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:28
Starikan написав: ЛАД написав:
Буданов начал слишком много говорить.
Я, конечно, понимаю, что глава разведки обладает очень большой информацией, но надо и ещё кое-что. Не уверен, что Буданов... скажем так, обладает нужными качествами.
Был бы я президентом - этот неадекват уже не был бы главой разведки
Це точно. Тріпає язиком як баба базарна.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:31
_hunter написав: ЛАД написав:
К вопросу о "всеобщем вооружении народа".
По меньшей мере 18 учеников начальной школы и трое взрослых, в том числе учитель, погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас.
.........
Это все понятно и давно со всех сторон "обсуждено": стандартный контр-аргумент -- посчитайте обычную алко-бытовуху -- цифры, если вы их не знаете, вас удивят...
Участников алко-бытовухи не жаль, невинных жертв неадекватов жаль.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:35
Будет второй Мариуполь. Давно надо было оттуда уходить, пока была возможность (в марике была безнадега с самого начала, там ничего нельзя было сделать).
Это к вопросу о качестве нашего высшего политического и военного командования, которое позволяет себе вслух обсуждать поход на Крым.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:40
ЛАД написав:
Не знаю, насколько правда, у кого-то читал, что Герасимов предлагал сначала хорошо отработать ракетами и артиллерией и только потом вводить войска.
Артиллерия бьёт максимум на 30-40 км. Даже на такую маленькую и гладкую как стол страну как Ирак амеры собирали авиагруппу НАТО из 300 самолётов. Маленький Ирак обработать только крылатыми и баллистическими ракетами не по карману даже США. До полного подавления иракской ПВО кроме КР активно использовались самолёты с низкой ЭПР.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:43
Ukrainian написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Буданов начал слишком много говорить.
Я, конечно, понимаю, что глава разведки обладает очень большой информацией, но надо и ещё кое-что. Не уверен, что Буданов... скажем так, обладает нужными качествами.
Был бы я президентом - этот неадекват уже не был бы главой разведки
Це точно. Тріпає язиком як баба базарна.
а никто не задумывался, что это элемент ипсо, но уже с нашей стороны?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 07:54
juristkostya написав:
Разницу между "Арестович спрогнозировал" и "консенсус-прогноз 100 генштабистов разных стран"
надо объяснять?
juristkostya написав: vitaliian написав:
Ваша вера в иностранных специалистов которые нашу армию и фронт знают лучше наших офицеров, говорит о глубоком комплексе неполноценности.
А вот это уже грубая подтасовка с вашей стороны. Грубейшая.Я говорил о сборе мнений специалистов, но _ни_разу_ не акцентировал, что это должны быть именно иностранцы.
Костя вас снова поймали на лжи, не надоело?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 08:15
Starikan написав:
Будет второй Мариуполь. Давно надо было оттуда уходить, пока была возможность (в марике была безнадега с самого начала, там ничего нельзя было сделать).
Это к вопросу о качестве нашего высшего политического и военного командования, которое позволяет себе вслух обсуждать поход на Крым.
Битва за Донбасс может стать последним большим наступлением России. У войск РФ нет надежных поставок техники. Также у страны-агрессора нет нормальных бойцов.
Об этом сообщает The New York Times.
Издание отметило: если в ближайшее время оккупанты не добьются значительных успехов, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением.
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