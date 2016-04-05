Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, .. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса. к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? так что череда НРов нас ждет
Кого "нас"? Из рф пишите? Поподробнее насчет выделенного изъяснитесь, будь-ласка.
Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, .. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса. к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? так что череда НРов нас ждет
Кого "нас"? Из рф пишите? Поподробнее насчет выделенного изъяснитесь, будь-ласка.
не цепляйтесь к словам - имелось ввиду, что мы увидим не одну НР на территории Раши - это понятно из контекста сообщения. если можете, подскажите, как можно перефразировать текст
ЛАД написав:Не знаю, насколько правда, у кого-то читал, что Герасимов предлагал сначала хорошо отработать ракетами и артиллерией и только потом вводить войска.
Артиллерия бьёт максимум на 30-40 км. Даже на такую маленькую и гладкую как стол страну как Ирак амеры собирали авиагруппу НАТО из 300 самолётов. Маленький Ирак обработать только крылатыми и баллистическими ракетами не по карману даже США. До полного подавления иракской ПВО кроме КР активно использовались самолёты с низкой ЭПР.
Starikan написав:Будет второй Мариуполь. Давно надо было оттуда уходить, пока была возможность (в марике была безнадега с самого начала, там ничего нельзя было сделать). Это к вопросу о качестве нашего высшего политического и военного командования, которое позволяет себе вслух обсуждать поход на Крым.
Ты трактуешь прочитанную статью очень оригинально. Или прочитал заголовок и так напугался, что не можешь воспринимать полную информацию? В статье чётко написано что для окружения надо сомкнуть клещи, между которыми 25 км. С темпами продвижения орков, у наших войск возможностей для выхода и через месяц будет достаточно.
ЛАД написав:P.s. В 41 советскому народу и англичанам надо было вспомнить о космополитизме и разбежаться кто куда (ССоюзу в Сибирь, Англии в США)? Дальше успешный 1000-летний рейх и ... Дальше не стоит?
англичанам в 40-м ("битва за Британию" это август-сентябрь 1940-го)
До речі, про Гітлера...
Робер Мерль УЇКЕНД НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ (з журналу «Всесвіт», №4 за 1966 р.) ... Про роман «Уїкенд на Південному березі» Німці перейшли до наступу на Заході 10 травня, а 26 травня почалася евакуація англійських, військ із Дюнкерка, лінія фронту од якого за 16 днів до цього була віддалена приблизно за триста кілометрів. На узбережжі в районі Дюнкерка збився англійський експедиційний корпус, рештки французької армії, яка відступила з північних позицій, цивільні біженці. Для вивезення цієї маси людей було мобілізовано пароплави, парусні човни, шхуни, шлюпки. Десятки тисяч рядових англійців — рибалок, спортсменів, моряків торговельного флоту — перевозили солдатів до Англії через Ла-Манш. Протягом кількох днів до Англії було вивезено 100 000. англійських солдатів та офіцерів, а загалом 338 000 чоловік. 40 000 солдатів французької армії потрапило в полон, на місці боїв було кинуто 82 000 автомашин, 24 000 гармат, 90 000 рушниць (тобто майже все спорядження евакуйованих англійців), 8 000 кулеметів тощо. 243 різних судна із 861, які брали участь в операції, і 9 есмінців було, потоплено під час евакуації з Дюнкерка; .Слід вказати іще на одну своєрідну обставину: операція піл Дюнкерком могла б перетворитися на цілковитий розгром і повне фізичне знищення всіх припертих до моря військ. Німецька авіація й наземні війська були спроможні фізично знищити всю живу силу противника й потопити всі без винятку судна, які вивозили солдатів на Британський острів. Однак, за особистим наказом Гітлера, проти англійських військ до їхньої посадки на пароплави заборонялося вживати будь-які дії. Німецьким військам було заборонено підходити до Дюнкерка ближче, ніж на десять кілометрів. Цим дивним наказом Гітлер переслідував дві цілі:
Далі пішла явно совєцька пропаганда.
Але вдумайтесь люди! Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.
І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина. Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами. Можливо, він бачив ще з часів Голодомору 1932-1933рр. де вгніздилось справжнє Зло. Чому не дійшли порозуміння? І всі разом не розібрали Московію на клаптики? Чому не домовлялись з УПА та іншими визвольними рухами? Чому лише після війни генерал Паттон раптом дізнався і почав нити, що вони розбили цивілізовану країну, і віддали пів Європи дикунам і рвався тих дикунів знести, але його чомусь не пустили... Чому якесь падло після війни ще й помогло москвинам вкрасти технології ЯЗ?? Х.з... Але все це сумно.
Так само і нині є питання. Вже 3міс. великої війни -- а у нас і досі нема переваги в арті. Так, аби москвини навіть голови боялись висунути з окопів і бункерів... І досі чомусь не поповнюють суттєво укр.військо і не роблять ротацій, поки військові скаржаться, а решта країна чомусь вперто скиглить про "зубажіння", замість їхати "на заробітки" на фронт по легкі гроші: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Федеральное правительство Германии нарушило свое обещание Польше и не выполнило свою часть договора о согласованном обмене танками. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Welt.
Правительство в Берлине пообещало Польше танки Leopard вместо имеющихся польских танков, которые отправили в Украину. Это откровенно разочаровало власти Польши.
«Вы не сдержали этого обещания. Мы очень разочарованы этим», — сказал Дуда.
Польский президент напомнил, что Варшава отдала Украине сотни танков, что значительно ослабило военный потенциал страны в надежде на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков — это немецкие Leopard.
«Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы», — отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.
Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, что всегда бывает с диктатурами, что держится по инерции. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса.
к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? так что череда НРов нас ждет
ваш же аргумент вообще - этого не может быть, потому что не может быть - и все
Я не бачу ніякої деградації системи управління в РФ. Це ваші фантазії. Мої аргументи: 1. "Частин РФ" ніколи не мали своїх держав. Не було Ростовської держави і т.д. 2. Частини РФ не мають своїх етносів. Немає ростовського народу. ЛНР/ДНР - це утворення, які створені ззовні(конкретно РФ). Хто ззовні буде створювати РНР? "Незалежність Якутії" - це ваші фантазії. Ні один президент РФ цього не допустить. Цей регіон приносить купу бабла, при мізері населення(мізері трат). Ви думаєте в Кремлі сидять(будуть сидіти) повні ідіоти? Я так не думаю.